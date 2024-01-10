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香港還在打 科興新冠疫苗傳已全線停產

社會熱點 17:08 2024/01/10

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科興克爾來福疫苗。

內地網傳一份名「停發新冠項目績效工資方案」的文件，落款為北京科興中維，提到該公司旗下的新冠疫苗已全線停產。該疫苗在本港仍可預約接種。《湖北日報》旗下極目新聞的記者今日（10日）致電科興產品咨詢熱線，工作人員表示科興的新冠疫苗確已停產，如需接種，要詢問所在地疾控中心是否仍有庫存。

科興克爾來福（CoronaVac）疫苗引發的爭議自2020年推出以來從未間斷，包括三期臨床報告遲遲未能公開、對新冠病毒是否真正達到國際要求的50%以上有效率、各地研究所對疫苗有效率測試的結果差異巨大等。但憑借中國國家的疫苗出口能力，科興2021年仍實現銷售額193.75億美元，按年暴增3694%。

網傳通告。

2022年5月，內地多家自媒體發佈舉報信，指有市民舉報科興隱瞞「科興疫苗」只是「試苗」、「試驗疫苗」的真相，騙取全國人民默認接種，大發國難財。隨著國內外生產疫苗藥廠愈來愈多，加上疫苗迭代，科興疫苗出口量由2021年的2.35億劑，下滑至2022年3月的1150萬劑。科興也傳出裁員和停發獎金。

不過，針對初代新冠病毒擁有50.38%有效率的克爾來福疫苗，在本港仍能在公立及私家醫院預約接種。

責任編輯：陳建錫

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疫情 疫苗 科興

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