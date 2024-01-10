習近平晤馬爾代夫總統 升兩國為全面戰略合作夥伴關係

國家主席習近平周三（10日）在北京會見訪華的馬爾代夫總統穆伊茲，宣布將兩國關係提升為全面戰略合作夥伴關係。

據央視新聞，習近平對穆伊茲表示，「總統先生曾多次訪華，致力於促進中馬友好，大力推動中馬共建「一帶一路」合作，是我們的老朋友了。你是我今年接待的首位外國元首，這次訪華也是你就任總後對外國進行的首次國事訪問，這充分體現了中馬兩國對發展雙邊關係的高度重視。」

習近平指，中國和馬爾代夫是傳統友好近鄰。2014年，習近平對馬爾代夫進行國事訪問期間，雙方一致同意建立中馬面向未來的全面友好合作夥伴關係。10年來，中馬關係深入發展，兩國共建「一帶一路」和各領域交流合作取得豐碩成果。

習近平表示，新形勢下，中馬關係面臨承前啟後、繼往開來的歷史契機。願一道為兩國關係發展作出新規劃、擘畫新願景，推動中馬關係邁上新台階。

兩國元首宣佈，將兩國關係提升為全面戰略合作夥伴關係，習近平並指，中國馬爾代夫要加強經貿投資、農業園區、藍色經濟、綠色經濟、數字經濟等領域合作。推動增加兩國直航航班。

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責任編輯：袁瑋婧