習近平與芬蘭總統視頻會晤 籲維護發展好中歐關係

國家主席習近平今日（10日）下午與芬蘭總統尼尼斯托舉行視頻會晤，表示願同包括芬蘭在內的歐洲國家堅持以戰略視野和長遠眼光看待彼此，維護好發展好中歐關係。

據央視新聞，習近平表示，中芬關係始終保持良好發展勢頭，中方願同芬蘭分享發展機遇，加強互利合作，深化面向未來的新型合作伙伴關系，加強國際事務協調，共同倡導多邊主義，維護自由貿易，為維護世界和平穩定、推進世界各國現代化作出積極貢獻。當前動蕩國際形勢下，中歐關系的戰略意義和世界影響更加凸顯。中方願同包括芬蘭在內的歐洲國家堅持以戰略視野和長遠眼光看待彼此，維護好、發展好中歐關系，實現共同發展。

尼尼斯托則指，芬方願同中方進一步挖掘潛力，加強互利合作，推動芬中、歐中關系不斷取得新發展。芬方願同中方密切在國際地區事務中溝通，共同應對全球性挑戰。

另外，尼尼斯托會後發聲明稱，雙方已就波羅的海（Baltic Sea）海底天然氣管道遭破壞一事進行建設性會談。聲明指，二人亦有談及其他全球政治及雙邊關係議題。

芬蘭2023年10月稱，連接芬蘭和愛沙尼亞的天然氣及通訊電纜管道「波羅的海連接管」（Balticconnector）遭到破壞，很可能是「外部活動」造成。芬蘭警方隨後在管道附近發現一具相信屬於懸掛香港旗貨船的大型船錨，將該艘貨船列為重點調查對象。

中國外交部當時回應指，中方船隻事發時正在該海域正常航行，中方希望有關方面能夠盡快查明真相，確保調查客觀、公正、專業。

責任編輯：袁瑋婧