央視披露橫琴間諜案：利用通關便利頻繁入境

央視披露一起橫琴粵澳深度合作區間諜案，據稱境外間諜情報人員利用合作區24小時通關便利，頻繁入境開展間諜情報活動。

據央視新聞報道，位於廣東省珠海市南部，是全國重要的口岸地區和粵港澳大灣區重要門戶樞紐，一些境外間諜情報機關蠢蠢欲動，企圖將情報竊密活動的觸角通過合作區伸向內地。

報道指，李女士是一名在橫琴粵澳深度合作區工作的澳門公職人員。2023年，她在工作接待中與某國政府部門工作人員結識，在接下來的接觸中，對方過度的熱情和關注，引起了李女士的懷疑。

對方邀約李女士私下進行聚餐聚會，參加由其國家駐華使館舉辦的文化活動，甚至願意資助她赴外留學等。同時也積極向其打聽橫琴，甚至合作區的政策研究及落地情況，常常以開展調查研究為名，向其索要內部掌握的數據信息等。

發現異常的李女士很快警覺起來，將這一情況向國家安全機關進行了反映。國家安全機關在李女士的主動配合下，及時開展應對處置工作，消除了危害國家安全的風險隱患。

國家安全機關在工作中發現，境外間諜情報機關人員還利用合作區24小時通關的便利條件，頻繁入境開展間諜情報活動，並通過網絡利誘琴澳居民進行違法拍攝，對國家安全帶來現實危害。

國家安全機關幹警表示，我們通過大數據的分析、輪流在口岸工作點24小時值守，最終鎖定了對象，完成抓捕，成功挫敗了境外反華勢力企圖滲透破壞的圖謀。

國安部稱破獲MI6間諜案 借第三國人員竊密

國安部：境外機構在華招募航空愛好者投放間諜設備

責任編輯：袁瑋婧