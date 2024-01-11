美國擬在台灣大選後派前高官率團訪台 京促停美台官方往來

▲ 美國擬在台灣大選後派前高官率團訪台。

台灣大選周六（13日）舉行，美國政府計劃在大選過後派出由前高官率領的非正式代表團訪台。中國駐美使館表示堅決反對，促美停止干預選舉。

在北京，外交部發言人毛寧指出，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，不得以任何形式介入台灣地區選舉，避免對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

毛寧並表示，台灣問題是中國的內政，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部干涉，美方公然對台灣地區選舉說三道四，中方表示強烈不滿和堅決反對。

一名華府高官向路透社表示，白宮計劃在台選後派遣一個非正式代表團訪台，成員和出訪時間尚未敲定，「我們與台灣的所有候選人保持定期聯繫，並期待強有力的安全、貿易夥伴關係繼續下去」。他警告北京勿選擇對台施加的軍事脅迫，或作出挑釁，破壞台海和平與穩定將嚴重損害全球經濟。

該官員又指，美方對台灣民主進程充滿信心，並沒有青睞特定的候選人。

英國《金融時報》則引述多名消息人士指，代表團將由兩名前高官率領，分別是民主黨籍的前副國務卿斯坦伯格，以及共和黨的前國家安全顧問哈德利。報道指，拜登政府先前曾派遣兩個同樣由前任官員組成的高級代表團訪台，以展示對台灣的支持，但在台灣選舉後立即派團訪台並不尋常，可能觸怒北京。

另一名熟悉有關安排的人士也認為是一個壞主意，因為兩岸政府都可能借機推動自己的政治議程，給華府的兩岸政策造成難題。

中國駐美大使館回應稱，堅決反對美方與台灣進行任何形式的官方接觸，美方應停止向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，不要以任何形式干預台灣地區選舉。

責任編輯：陳建錫