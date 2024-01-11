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美國副國安顧問晤劉建超 討論台灣問題

國情動向 09:49 2024/01/11

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白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）週三（10日）在華盛頓特區會見訪美的中共中央對外聯絡部部長劉建超。費納強調台海和南海和平與穩定的重要性。

據白宮公佈，這次會議是保持開放的溝通管道和負責任地管理競爭的持續努力的一部分。雙方討論全球和區域安全問題，包括中東挑戰、俄烏戰爭以及海峽兩岸問題。費納強調台海和南海和平與穩定的重要性。雙方重申支持中美之間繼續進行高層外交和互動。

另外，劉建超當地時間9日在紐約與美前政要、金融、工商界人士就中美關係等座談。雙方深入探討如何推動兩國關係下一步發展，強調應加強溝通交流，增進了解和信任，減少猜疑和誤解，努力實現關係穩定發展。

橋水投資公司創始人達利歐，美前財長魯賓、蓋特納，美國務院前副國務卿霍馬茨，哈佛大學教授阿利森等參加座談。

劉建超應邀簡要介紹中國近現代史和中國共產黨的發展歷程。雙方一致認為，了解中國近現代史和中國共產黨發展史有利於增加對中國內外政策的理解。中美兩國政治、社會制度等不同，但都是世界主要力量，雙方實行的政策對彼此和世界其他國家都具有重要影響。雙方深入探討如何推動兩國關係下一步發展，強調應加強溝通交流，增進了解和信任，減少猜疑和誤解，努力實現關係穩定發展。

劉建超稱中國不求重塑國際秩序 從無「戰狼外交」

責任編輯：尹航

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