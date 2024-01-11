台灣大選｜侯友宜稱兩岸需增進理解 任內不談統一

▲ 侯友宜到地方拉票。

台灣大選周六（13日）舉行，國民黨召開國際記者會，侯友宜表示，他當選後將通過交流增進兩岸理解，但任內不會觸及統一議題，台灣主流民意是兩岸維持現狀。他將加強台灣的防衛，讓大陸不敢開戰，而是在平等的基礎上展開對話，他不僅要增加對美軍購，更要加強台美軍事合作。

侯友宜表示，他和趙少康都不是傳統典型的國民黨，兩人對大陸的意圖沒有不切實際的想法。不管大陸怎麼想，他就是站在台灣主流民意，兩岸關係就是維持現狀，就要有具體方式。他提到，台灣必需要有能力讓大陸不敢輕易發動戰爭，防務建設是優先選項，這樣兩岸才以平等、尊嚴、友善對話，彼此尊重前行。

他認為穩定的兩岸關係有助台灣拓展國際空間，上任後會以印太為外交重心，設印太願景辦公室，定期發布願景報告，和區域成員一起追求自由開放的印太願景。他提出兩岸應恢復事務性協商，會優先保障台灣民眾人身安全與自由，「運用兩岸兩會聯繫機制，杜絕台灣民眾被無理盤問、留置與騷擾」。

談到九二共識，侯友宜表示，他將根據台灣憲法處理，期待兩岸將政治考量放在最後，創造在教育、文化、經濟、貿易等領域合作。

趙少康則表示台灣絕不會接受一國兩制，他談到壹傳媒創辦人黎智英的處境，並說與黎是好朋友。

責任編輯：陳建錫