  • 20°C
香港時間 : 2024111日 (週四) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地新措施方便外籍人士來華 9機場24小時過境免簽

國情動向 10:12 2024/01/11

分享：

分享：

內地拫行新措施方便外籍人士來華。

國家移民管理局今日（11日）公佈，即日起實施5項方便外籍人士來華的措施，打通來華經商、旅遊的堵點，另外籍人士可憑永居證辦理銀行、證券等金融業務。當局指，2023年全國邊檢查驗入境人員2.1億人次，恢復2019年疫前62.9％，隨著航班有序恢復，跨境人員流動活躍，2024年入境人數料持續增長。

一是放寬來華外籍人士申辦口岸簽證條件，對急需來華從事商貿合作、訪問交流、探望親屬等非外交、公務活動的外籍人士，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函向口岸簽證機關申辦；二是在北京首都、北京大興、上海浦東、廣州白雲、深圳寶安等全國9個樞紐空港口岸推行24小時直接過境免辦查驗手續。

三是就近辦理簽證延期換發補發，短期來華的非外交、公務活動的外籍人士，有正當合理事由需繼續在華停留，可就近向停留地出入境管理機構申請簽證延期換發補發；四是需多次出入境可申辦再入境簽證，在華外籍人士可憑邀請函件等相關證明資料，向出入境管理機構申請換發多次入境有效簽證。

五是簡化在華外籍人士簽證證件申辦材料，申辦簽證時對透過資訊共享可查詢到本人住宿登記記錄、企業營業執照等資訊的，可免予查驗相關紙質證明材料。

當局又提到，去年新版外國人永久居留身份證也就是「五星卡」發布以後，新申請及換發的人數大幅增加。目前重點民生服務領域、重點地區的行業單位系統設備適配性改造基本完成，在華永居外籍人員持永居證可便利購買飛機票、火車票並乘機乘車，辦理賓館旅店入住手續，辦理銀行、證券、外匯等金融業務。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
簽證 經濟 口岸 出入境管制 中國

上一篇文章

台灣大選 | 曾暫停進口一年半 大選前首批台灣石斑魚運抵福建

下一篇文章

台灣大選｜侯友宜稱兩岸需增進理解 任內不談統一
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款