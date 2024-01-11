內地新措施方便外籍人士來華 9機場24小時過境免簽

▲ 內地拫行新措施方便外籍人士來華。

國家移民管理局今日（11日）公佈，即日起實施5項方便外籍人士來華的措施，打通來華經商、旅遊的堵點，另外籍人士可憑永居證辦理銀行、證券等金融業務。當局指，2023年全國邊檢查驗入境人員2.1億人次，恢復2019年疫前62.9％，隨著航班有序恢復，跨境人員流動活躍，2024年入境人數料持續增長。

一是放寬來華外籍人士申辦口岸簽證條件，對急需來華從事商貿合作、訪問交流、探望親屬等非外交、公務活動的外籍人士，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函向口岸簽證機關申辦；二是在北京首都、北京大興、上海浦東、廣州白雲、深圳寶安等全國9個樞紐空港口岸推行24小時直接過境免辦查驗手續。

三是就近辦理簽證延期換發補發，短期來華的非外交、公務活動的外籍人士，有正當合理事由需繼續在華停留，可就近向停留地出入境管理機構申請簽證延期換發補發；四是需多次出入境可申辦再入境簽證，在華外籍人士可憑邀請函件等相關證明資料，向出入境管理機構申請換發多次入境有效簽證。

五是簡化在華外籍人士簽證證件申辦材料，申辦簽證時對透過資訊共享可查詢到本人住宿登記記錄、企業營業執照等資訊的，可免予查驗相關紙質證明材料。

當局又提到，去年新版外國人永久居留身份證也就是「五星卡」發布以後，新申請及換發的人數大幅增加。目前重點民生服務領域、重點地區的行業單位系統設備適配性改造基本完成，在華永居外籍人員持永居證可便利購買飛機票、火車票並乘機乘車，辦理賓館旅店入住手續，辦理銀行、證券、外匯等金融業務。

責任編輯：陳建錫