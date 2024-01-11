▲ 地方政府據報謀劃儲備超長期特別國債項目

據內媒報道，近期地方正謀劃儲備超長期特別國債項目，支持方向為糧食安全、能源安全、產業鏈安全、新型城鎮化、鄉村振興等領域。

特別國債不計入赤字 以收益償還債務

上述領域也是2024年經濟工作的重點方向。2023年底召開的中央經濟工作會議提出，2024年要做好「三個統籌」，即統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全。

歷史上，中國曾多次發行特別國債：

第一次在1998年，用於補充四大行資本金

第二次在2007年，用於購買外匯注資中投

第三次是2020年用於抗疫等相關支出

總體來看，特別國債不計入赤字，其邏輯在於特別國債投向領域需產生收益，要有穩定的現金流或資產與之對應，以對應的收益償還債務。報道指出，注資四大行及中投的特別國債有分紅收益，是典型的特別國債，但2020年的特別國債收益並不明顯。

2023年10月全國人大常委會審議通過《國務院關於增加發行國債支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力的議案》（下文簡稱「議案」）。根據議案，中央財政在2023年四季度增發國債10000億元，作為特別國債管理。

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值得注意的是，此次萬億國債並非嚴格意義上的特別國債。嚴格意義上的特別國債需投向有收益的項目或資產，因而可以不納入赤字。此次萬億增發國債需計入財政赤字，其特別之處在於專項用於項目建設，且增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方。

根據議案，2023年中央財政赤字將由31600億元增加到41600億元，全國財政赤字將由38800億元增加到48800億元，預計財政赤字率由3%提高到3.8%左右。在能夠實現年初增長目標的基礎上突破3%的赤字率，意義非常重大。市場預計未來赤字率均會突破3%。

責任編輯：尹航

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