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內地流行找搭子 30歲閨蜜倆結成「離婚搭子」同住同湊仔

社會熱點 11:41 2024/01/11

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內地流行找搭子 30歲閨蜜倆結成「離婚搭子」同住同湊仔

「搭子」是一種社交關係，源自江南方言，傳統語境下有「飯搭子」、「牌搭子」等說法，意指飯友、牌友。這一詞在越來越多的人群中流行，成為情感需求的新表達，甚至還出現「離婚搭子」。

話題#倆95後寶媽離婚後搭伙過日子#登上微博熱搜。在貴州六盤水，同為95後的小鄒和小郭兩閨蜜在離婚之後，帶上各自的孩子一起過起了「離婚搭子」的生活，她們一人有房，另一人有車，可以共同使用。

小鄒表示，現在的生活除了工作賺錢，就是一起陪孩子。和最好的朋友生活在一起之後，大家互相尊重彼此的意見和想法，能更好地享受生活，而且沒有婆媳矛盾和生活瑣事的煩惱。

有微博網紅分析稱，「搭子」本質上是更低投入、更低糾纏的人際關係。搭子形成的目的，主要就是降低成本，而且有人陪，能滿足情感需求。比如新聞裡的這對離婚搭子，一人出房，另一人出車，財產歸屬不變，使用權共享，相當於雙方都攤低了生活成本，提高了生活質量。而且一起湊仔更是非常重要，兩個人帶兩個孩子的疲勞度，遠低於一個人7天24小時帶一個孩子。

有網民稱，「這種新式家庭組合真不錯，我相信這不是唯一的一組，後面慢慢會更多。」

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責任編輯：尹航

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