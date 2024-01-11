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憶A股《繁花》年代：滬指突破1200 道指才3000多

社會熱點 14:30 2024/01/11

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由王家衛執導的熱播劇《繁花》前日（9日）迎來大結局，充斥資本市場歷史元素劇情，喚起了許多內地股民的回憶。內媒的文章談到劇中的九十年代，憶述當時開放的春風為中國資本市場注入了活力，1993年後A股市場迎來大規模發展，上證指數一度突破1200點，同時期的美國道瓊斯指數才不過3000多點。

《繁花》的故事設定從A股早期的真實發展歷程開始的，幾乎可能說與國內資本市場早期的發展歷程高度吻合，從西康路101號獲批、上海證券交易所開業、首批8隻掛牌交易股票上市，再到股票認購證的出現，以及幾個月後帶來的牛市，認購證價值升值百倍，劇中多處情節再現了國內資本市場發展初期的景象。

由胡歌飾演的阿寶，劇中就捉住了股票認購證的機會，身家迅速積累，而其第一桶金則來自一隻名為電真空的股票，全稱為上海真空電子器件股份有限公司。它是中國首個將國有大型和中型企業改成股份制的案例。作為該劇集的證券顧問的應健中指，當時市場上購買一兩千份認購證的人並非少數。

對比今時，截至上一個交易日周三（10日）收市，滬指報2877點，處於一年多以來的低位，而道指則報37695點，剛突破歷史高位不久，指數在頂部徘徊。

不過，文章也談到炒股的哲理—股市永遠是有機會的，市場不可能永遠是牛市，同樣也不可能永遠是熊市...用一句話來說現在的（中國）股市，叫這是最壞的時候，也是最好的時候。如今，中國資本市場在總量、結構、制度創新等方面都發生了重要變化，已成為全球最大的新興市場之一。

這段話對應阿寶在結局的感悟：「這兩年我地板也摔過了，天花板我也見到過了，我知足了。以後有電梯我就坐電梯，沒電梯我就爬樓梯。」

責任編輯：陳建錫

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