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80後網管做間諜賣軍工情報 國安罕見公開拘捕畫面

社會熱點 12:23 2024/01/11

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1月10日是第四個中國人民警察節，國家安全部於當日發布國安警察形象宣傳片《我是誰》，披露兩宗間諜案的細節，更罕見公開間諜被抓捕的畫面。

宣傳片的首宗案件，講述曾是某軍工科研院所下屬公司的網路管理員，向境外間諜情報機關提供軍工涉密文件。

曾提終止合作反被要脅

涉案人員陳偉出生於1985年，工作的科學研究院所屬於核心涉密單位，他負責內部網路維護，有條件接觸到許多涉密文件。2011年的某一天，陳偉在公司門口「偶遇」一名自稱彼得的外國人，對方自稱是一名技術專家，想在中國購買一些技術資料。

陳偉被抓捕的畫面。

天降橫財的好事讓陳偉心動，他決定接受這筆交易，開始在網絡上幫彼得找資料。為了獲得更高的報酬，陳偉還盯上了單位的內網，憑借工作便利，竊取大量涉密文件給彼得。

陳偉後來意識彼得並非普通的技術專家而是間諜，遂提出終止合作。惟彼得卻以陳偉先前提供的情報為把柄，要挾他繼續提供涉密情報。

2014年，陳偉從單位辭職。2015年3月，北京市國家安全局對陳偉實施逮捕。2019年3月，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

航天專家被策反

另一宗案件講述中國航天領域科研人員趙學軍，屬於重要涉密人員，被策反後向境外間諜情報機關出賣國家科研進展情況。

趙學軍被警方帶走。

2009年，趙學軍赴西方某國留學，剛到國外就被當地一名外籍男子盯上。對方熱情宴請，又不斷讚賞其專業學識。趙學軍認定對方為好友後，開始按對方需求，提供航天領域相關專業知識，並以諮詢費的名義收取相應的報酬。

外國朋友後來披露自己真正身份，承認是替情報部門工作，趙學軍最終接受對方合作邀請。回國後，趙學軍利用在科研院所工作的便利條件，大量搜集中國航天領域核心要害情報，提供給對方。其間收取數十萬元間諜經費。

2019年6月，國家安全機關對趙學軍採取強制措施。2022年8月，趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產人民幣20萬元。

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責任編輯：易燕丹

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