繼芯片後 專家認為電動車是中美下一個角力場

比亞迪汽車去年第4季銷量首次超過特斯拉（Tesla）。專家認為，繼芯片之後，中美地緣政治的下一個戰場可能是電動車，尤其是在電池領域。

據美媒報道，曾經多年執筆於亞洲時報（Asia Times）的美國經濟學家高德曼（DavidGoldman）1月7日在X平台上表達對中國政策扶持下飛速發展的各項產業的擔憂，指首先是太陽能電池板和鋼鐵，然後是電訊基礎設施，再來是半導體及電動車，中國工業正在追趕美國。

報道指出，比亞迪的野心不僅限於超越特斯拉，從2022年起，比亞迪開始積極擴展海外市場，在日本、泰國、德國、瑞典、新西蘭、澳洲等多國取得了市場進入，並在部分國家建立自主工廠。比亞迪的成功其實是中國多年來全力打造汽車製造基地，並期待在全球汽車市場占有一席的產物。

2010年，中國實施一系列激勵和補貼政策，鼓勵國內車企更專注於製造電動車，擴大充電基礎設施，向電動車消費者提供稅項減免等等。2015年，北京啟動了「中國製造2025」的製造強國戰略，旨在取代美國成為領先世界的經濟大國，其目標是主導下一代技術的開發和生產，其中就包括新能源汽車。

中央經濟工作會議連續2年提及新能源汽車消費。國家主席習近平在今年的元旦賀詞中提及，新能源汽車、鋰電池、光伏（太陽能）產品為中國製造增添了新亮色。

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報道引述歐布萊特石橋集團（Albright Stone Group）中國與科技政策資深副總裁崔歐洛（Paul Triolo）稱，中國政府比美國和歐洲政府都更早意識到新能源汽車的重要性。

除了擔心自己的國內市場競爭外，美國和歐洲對比亞迪的擔憂還可能有地緣政治因素。

法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）預測，電動車可能成為繼半導體之後的美中下一個地緣政治戰場，尤其是在電池領域。

歐美已展開行動，美國早在特朗普時代已對中國進口汽車徵收27.5%的關稅。歐洲方面，去年9月13日，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）表示，歐盟將對中國電動車補貼展開調查。

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責任編輯：尹航

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