12月內地十大城市二手樓價按年跌幅擴大至2.5%

▲ 內地二手樓價繼續下跌。

中指院今日（11日）發表報告指，全國十大城市12月份二手樓價格按月下跌0.62%，按年下跌2.53%，跌幅分別擴大0.07個及0.44個百分點。

報告指，十大城市二手樓價當月全線下跌，按月看，武漢跌幅最大，達0.93%，其次是南京、重慶和上海，北京亦跌0.63%，跌幅最小的天津為0.4%。按年看，跌幅最大的同樣是武漢，達7.14%，重慶、南京跌幅在5%至6%之間，杭州跌4.14%，成都、深圳、天津、廣州、北京則跌1%至3%不等。

一線城市方面，北京樓市政策優化帶動需求釋放，當月二手樓成交近1.3萬套，按月小幅增長3.3%，低基數下按年大幅增長47.8%。同步優化政策的上海，當月成交量增至近1.5萬套，按月小幅增長9.4%，按年增長21.7%。但京滬市場均延續以價換量趨勢，二手樓價按月跌幅擴大，兩地全年累跌1%及0.72%。

廣州二手樓當月掛牌量高企，市場觀望情緒仍存。深圳在下調首付比例、優化普宅認定標準等政策後需求繼續釋放，當月二手樓成交套數超3500套，按月增長13.1%，低基數下按年增幅近九成。廣州二手樓價按月跌幅收窄，而深圳則跌幅擴大，兩地全年累跌1.45%及2.4%。

責任編輯：陳建錫