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內地晚婚現象蔓延 城市30歲人群未婚率超30%

社會熱點 13:39 2024/01/11

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內地晚婚潮正從一線城市蔓延到城鎮和鄉村，其中城市30歲人群未婚率超30%，鄉村30至34歲未婚率近2成。

《第一財經》據《中國人口和就業統計年鑒2023》樣本數計算梳理發現，2022年內地城市25至29歲年齡段未婚率為56.9%，30至34歲年齡段未婚率達到20%。其中，城市30歲人群的未婚率超過30%，達到30.7%。35至39歲年齡段未婚率為8.3%。

鄉村方面，25至29歲年齡段未婚率為47.4%，20至34歲年齡段未婚率為19.3%，35至39歲年齡段未婚率為9.4%。

數據反映，城市人口在25至29歲年齡段、30至34歲年齡段的未婚率均高於鄉村。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，城市青年中，有相當一部分人的受教育年限長，開始就業的時間推遲，結婚的年齡也相對比較晚。同時，城市的各種精神文化生活豐富，在城市尤其是大城市，年輕人的獨立性比較高，這也在很大程度上影響了結婚率和結婚年齡。此外，大城市的生活成本比較高，年輕人面臨的經濟壓力比較大，因此結婚年齡也比較晚。

另一方面，在35歲及以上的各年齡段中，鄉村的未婚率均高於城市。在50歲及以上的各年齡段中，未婚率均超過了2%。

這與鄉村地區適婚年齡段人口性別比失衡有關。人口專家、廣東社會學學會會長董玉整此前分析認為，農村中不少女性外出務工後就沒有回來家鄉，而是成為了城市中的常住人口，其中有一部分在外地結婚生子。

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責任編輯：易燕丹

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