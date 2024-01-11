▲ 美斯賣簽名款白酒 一箱6樽售價6600人幣

1月11日，足球明星美斯（內地稱「梅西」）實名認證微博號與白酒品牌「赤水河酒 」發布微博稱，美斯簽字祝福款赤水河酒今日正式發售，每瓶500mL，6瓶整箱裝售價為6600元（人民幣，下同），限量1萬瓶。

據赤水河京東旗艦店信息，該產品為53度醬香型白酒，每瓶500毫升，6瓶整箱裝售價為6600元，限量1萬瓶。

內媒了解到，字是由美斯簽署後，授權拓印上瓶身。活動期間，下單這款產品滿10箱及以上即贈送美斯親筆簽名球衣1件，僅限前5名。

2023年8月1日，美斯在微博宣布成為赤水河酒的品牌代言人，而赤水河酒的知名度並不十分高。公開信息顯示，赤水河酒品牌運營方是貴州中赤酒業股份有限公司(下稱「中赤酒業」)，而中赤酒業背後的大股東兼實際控制人為化肥龍頭企業「史丹利」的董事長兼總裁高進華，其持有中赤酒業99%的股權。

早前有媒體稱，儘管赤水河酒官方沒有透露美斯的代言費用究竟有多少，但據傳美斯授權給赤水河酒的代言權限為使用肖像權，費用為每年2000萬餘元。

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責任編輯：尹航

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