  • 18°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 00:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美斯賣簽名款白酒 一箱6樽售價6600人幣

社會熱點 16:25 2024/01/11

分享：

分享：

美斯賣簽名款白酒 一箱6樽售價6600人幣

1月11日，足球明星美斯（內地稱「梅西」）實名認證微博號與白酒品牌「赤水河酒 」發布微博稱，美斯簽字祝福款赤水河酒今日正式發售，每瓶500mL，6瓶整箱裝售價為6600元（人民幣，下同），限量1萬瓶。

據赤水河京東旗艦店信息，該產品為53度醬香型白酒，每瓶500毫升，6瓶整箱裝售價為6600元，限量1萬瓶。

內媒了解到，字是由美斯簽署後，授權拓印上瓶身。活動期間，下單這款產品滿10箱及以上即贈送美斯親筆簽名球衣1件，僅限前5名。

2023年8月1日，美斯在微博宣布成為赤水河酒的品牌代言人，而赤水河酒的知名度並不十分高。公開信息顯示，赤水河酒品牌運營方是貴州中赤酒業股份有限公司(下稱「中赤酒業」)，而中赤酒業背後的大股東兼實際控制人為化肥龍頭企業「史丹利」的董事長兼總裁高進華，其持有中赤酒業99%的股權。

早前有媒體稱，儘管赤水河酒官方沒有透露美斯的代言費用究竟有多少，但據傳美斯授權給赤水河酒的代言權限為使用肖像權，費用為每年2000萬餘元。

中國球迷衝球場抱美斯 遭行拘且被禁觀賽一年（有片）

美斯將在淘寶開直播 中國之行唯一與粉絲互動機會

美斯送球衣致謝 南美足協獲贈5萬劑科興

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
時裝服飾 酒類飲品股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 美斯 品牌 微博

上一篇文章

台灣大選｜「下架國民黨」後 馬英九這次叫錯人名

下一篇文章

憶A股《繁花》年代：滬指突破1200 道指才3000多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款