  • 18°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 00:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美商務部長通話 王文濤關切美阻光刻機對華出口

國情動向 16:27 2024/01/11

分享：

分享：

王文濤關切美阻光刻機對華出口。

中國商務部部長王文濤周四（11日）與美國商務部長雷蒙多通電話，王文濤就美方打壓中國企業、限制第三方光刻機對華出口等問題表示關切。

中國商務部新聞稿指，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通。王文濤表示，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關係發展指明方向，雙方應發揮兩國商務部溝通交流機制的積極作用，為企業合作創造良好條件。

通話中，王文濤重點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟制程芯片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。

另外，雙方還就中美經貿領域國家安全邊界問題進行了討論。

商務部新聞發言人束玨婷同日表示，中方高度關注美方直接介入干擾荷蘭企業對華出口光刻機問題，美方將出口管制問題工具化、武器化，甚至對其他國家企業間的正常貿易橫加幹涉，中方對此堅決反對，並敦促荷方尊重契約精神，支持企業開展合規貿易，維護自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。

中方將密切關注事態動向和影響，採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
貿易戰 科技戰 外交 芯片 美國 中國 中美關係

上一篇文章

抗爭多年仍被制裁 華為結束在美游說行動

下一篇文章

台灣大選 | 曾暫停進口一年半 大選前首批台灣石斑魚運抵福建
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款