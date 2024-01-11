中美商務部長通話 王文濤關切美阻光刻機對華出口

▲ 王文濤關切美阻光刻機對華出口。

中國商務部部長王文濤周四（11日）與美國商務部長雷蒙多通電話，王文濤就美方打壓中國企業、限制第三方光刻機對華出口等問題表示關切。

中國商務部新聞稿指，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤重要共識，就各自關心的經貿問題進行了深入、務實的溝通。王文濤表示，中美元首舊金山會晤為兩國經貿關係發展指明方向，雙方應發揮兩國商務部溝通交流機制的積極作用，為企業合作創造良好條件。

通話中，王文濤重點就美國限制第三方對華出口光刻機、成熟制程芯片供應鏈調查、制裁打壓中國企業等表達嚴正關切。

另外，雙方還就中美經貿領域國家安全邊界問題進行了討論。

商務部新聞發言人束玨婷同日表示，中方高度關注美方直接介入干擾荷蘭企業對華出口光刻機問題，美方將出口管制問題工具化、武器化，甚至對其他國家企業間的正常貿易橫加幹涉，中方對此堅決反對，並敦促荷方尊重契約精神，支持企業開展合規貿易，維護自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。

中方將密切關注事態動向和影響，採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

責任編輯：陳建錫