  • 18°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 00:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抗爭多年仍被制裁 華為結束在美游說行動

國情動向 16:57 2024/01/11

分享：

分享：

中國電訊設備生產商華為花費上千萬美元游說美國決策者，卻仍被列入黑名單，因此決定結束在美的游說行動，團隊成員近期已經離開。

彭博社報道，繼此前華為美國業務的員工相繼離職，該公司在美僅存的最後兩名註冊說客——Jeff Hogg和Donald Morrissey也在最近幾個月離開，標誌著華為多年來為維持北美市場付出的努力悄然結束。

Morrissey在LinkedIn留言確認他已在去年12月離開華為，目前在中國動力電池企業國軒高科擔任政府事務高級總監。根據Hogg的LinkedIn專頁，自2020年起，他擔任華為政府關係主管，並於去年11月離開公司。

華為在游說行動的巔峰期曾聘用九家公司和一支公關小團隊。據悉，華為高層經常安排與美國國會辦公室和主要新聞編輯部做簡報會。美國聯邦文件顯示，華為過去10年花費逾1,300萬美元在游說工作上。

單在2019年，華為的聯邦游說支出總計180萬美元，較前一年增加六倍。2021年，華為的聯邦游說支出翻倍至360萬美元，部分費用花在舉辦耀眼奪目的派對，出席者包括民主黨知名說客波德斯塔（Tony Podesta）。美國國會披露，波德斯塔在2021年從華為賺取100萬美元。波德斯塔說，他在2022年12月30日之後不再受聘於華為。

NVIDIA「特供版」AI芯片在中國遇冷 企業改向華為訂貨

華為稱經營基本復常 料2023年銷售收入逾7000億

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

華為突破美國芯片制裁後 中國半導體下一步路在何方？
2023/12/27
華為突破美國芯片制裁後 中國半導體下一步路在何方？
華為稱經營基本復常 料2023年銷售收入逾7000億
2023/12/29
華為稱經營基本復常 料2023年銷售收入逾7000億
華為稱在美國制裁中活了下來 將加大研發投入
2024/01/03
華為稱在美國制裁中活了下來 將加大研發投入
NVIDIA「特供版」AI芯片在中國遇冷 企業改向華為訂貨
2024/01/08
NVIDIA「特供版」AI芯片在中國遇冷 企業改向華為訂貨

你可能感興趣

華為突破美國芯片制裁後 中國半導體下一步路在何方？
13:47 2023/12/27
華為突破美國芯片制裁後 中國半導體下一步路在何方？
華為稱經營基本復常 料2023年銷售收入逾7000億
10:18 2023/12/29
華為稱經營基本復常 料2023年銷售收入逾7000億
華為稱在美國制裁中活了下來 將加大研發投入
10:13 2024/01/03
華為稱在美國制裁中活了下來 將加大研發投入
地緣政治 北美市場 科技戰 網絡保安 科技產品 華為 美國 中國

上一篇文章

台灣大選｜選前之夜唯獨不邀馬英九 國民黨否認割席

下一篇文章

中美商務部長通話 王文濤關切美阻光刻機對華出口
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款