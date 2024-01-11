抗爭多年仍被制裁 華為結束在美游說行動

中國電訊設備生產商華為花費上千萬美元游說美國決策者，卻仍被列入黑名單，因此決定結束在美的游說行動，團隊成員近期已經離開。

彭博社報道，繼此前華為美國業務的員工相繼離職，該公司在美僅存的最後兩名註冊說客——Jeff Hogg和Donald Morrissey也在最近幾個月離開，標誌著華為多年來為維持北美市場付出的努力悄然結束。

Morrissey在LinkedIn留言確認他已在去年12月離開華為，目前在中國動力電池企業國軒高科擔任政府事務高級總監。根據Hogg的LinkedIn專頁，自2020年起，他擔任華為政府關係主管，並於去年11月離開公司。

華為在游說行動的巔峰期曾聘用九家公司和一支公關小團隊。據悉，華為高層經常安排與美國國會辦公室和主要新聞編輯部做簡報會。美國聯邦文件顯示，華為過去10年花費逾1,300萬美元在游說工作上。

單在2019年，華為的聯邦游說支出總計180萬美元，較前一年增加六倍。2021年，華為的聯邦游說支出翻倍至360萬美元，部分費用花在舉辦耀眼奪目的派對，出席者包括民主黨知名說客波德斯塔（Tony Podesta）。美國國會披露，波德斯塔在2021年從華為賺取100萬美元。波德斯塔說，他在2022年12月30日之後不再受聘於華為。

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責任編輯：易燕丹

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