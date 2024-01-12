  • 20°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地12月CPI按年跌0.3%勝預期 PPI跌2.7%

經濟脈搏 09:30 2024/01/12

分享：

分享：

內地去年12月居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.3%，受寒潮天氣及節前消費增加影響，跌幅比上月收窄0.2個百分點，好過預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.7%，跌幅收窄0.3個百分點，但仍差過預期，因國際油價下行及部分工業品需求不足。全年計，CPI比上年上升0.2%，PPI下跌3%。

CPI方面，按年跌幅比上月收窄，食品價格下跌3.7%，跌幅比上月收窄0.5個百分點，影響CPI下跌約0.70個百分點。食品中，豬肉價格下跌26.1%，跌幅收窄5.7個百分點，影響CPI下跌約0.43個百分點，是帶動跌的主要因素。非食品價格上升0.5%，升幅比上月擴大0.1個百分點，影響上升約0.38個百分點。

按月由下跌0.5%轉上升0.1%，食品價格由上月下跌0.9%轉為上升0.9%，影響上升約0.17個百分點，非食品價格下跌0.1%，影響下跌約0.06個百分點。

PPI方面，按年跌幅比上月收窄，生產資料價格下跌3.3%，跌幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下跌1.2%，跌幅與上月相同。按月下跌0.3%，跌幅與上月相同，生產資料價格下跌0.3%，跌幅與上月相同；生活資料價格下降0.1%，跌幅比上月收窄0.1個百分點。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

內地12月美元計出口按年增2.3%勝預期 進口增0.2%

下一篇文章

12月內地十大城市二手樓價按年跌幅擴大至2.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款