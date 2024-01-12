內地12月CPI按年跌0.3%勝預期 PPI跌2.7%

內地去年12月居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.3%，受寒潮天氣及節前消費增加影響，跌幅比上月收窄0.2個百分點，好過預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.7%，跌幅收窄0.3個百分點，但仍差過預期，因國際油價下行及部分工業品需求不足。全年計，CPI比上年上升0.2%，PPI下跌3%。

CPI方面，按年跌幅比上月收窄，食品價格下跌3.7%，跌幅比上月收窄0.5個百分點，影響CPI下跌約0.70個百分點。食品中，豬肉價格下跌26.1%，跌幅收窄5.7個百分點，影響CPI下跌約0.43個百分點，是帶動跌的主要因素。非食品價格上升0.5%，升幅比上月擴大0.1個百分點，影響上升約0.38個百分點。

按月由下跌0.5%轉上升0.1%，食品價格由上月下跌0.9%轉為上升0.9%，影響上升約0.17個百分點，非食品價格下跌0.1%，影響下跌約0.06個百分點。

PPI方面，按年跌幅比上月收窄，生產資料價格下跌3.3%，跌幅收窄0.1個百分點；生活資料價格下跌1.2%，跌幅與上月相同。按月下跌0.3%，跌幅與上月相同，生產資料價格下跌0.3%，跌幅與上月相同；生活資料價格下降0.1%，跌幅比上月收窄0.1個百分點。

責任編輯：陳建錫