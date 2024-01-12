  • 20°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中加外長通話 王毅促理性解讀中國內外政策

國情動向 09:54 2024/01/12

分享：

分享：

王毅促加拿大理性解讀中國內外政策。

中國外長王毅周四（11日）應邀與加拿大外長趙美蘭通電話，王毅表示，中加不存在現實利益衝突，擁有很多共同利益，當前中加關係困難不是中方希望看到的，也不是中方造成的，根本原因是加方對華認知出現嚴重偏差，希望加方客觀、理性解讀中國內外政策。中方對同加方保持接觸和對話持開放態度。

王毅在通話中就改善中加關係提三點意見，一是正確認知，加方應理性解讀中國的內外政策。中國既不輸出意識形態，也不挑戰國際秩序，同時必須堅定維護自身的主權、安全和發展利益。二是相互尊重，雙方應增信釋疑，不讓分歧主導雙邊關系，加方要將一個中國的承諾落到實處，不向台獨勢力發出錯誤信號。

三是合作共贏，中國將不斷擴大高水平對外開放，中國式現代化必將為包括加拿大在內的世界各國帶來重要發展機遇，中加雙方應共同抵制經濟問題政治化、泛安全化，為企業發展營造公平、公正、非歧視環境。

趙美蘭表示，健康穩定的加中關系符合兩國和兩國人民根本利益，盡管兩國關系面臨困難，但加方願以更開放、更務實、更有建設性的態度推動雙邊關系重回正軌，願與中方加強溝通對話，促進人員往來，深化經貿合作，在環境保護、生物多樣性及國際和地區問題上保持密切協調合作。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

台灣大選｜台商趕返投票 北京飛台航班近爆滿

下一篇文章

布林肯將在台灣大選前會見劉建超
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款