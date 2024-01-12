中加外長通話 王毅促理性解讀中國內外政策

▲ 王毅促加拿大理性解讀中國內外政策。

中國外長王毅周四（11日）應邀與加拿大外長趙美蘭通電話，王毅表示，中加不存在現實利益衝突，擁有很多共同利益，當前中加關係困難不是中方希望看到的，也不是中方造成的，根本原因是加方對華認知出現嚴重偏差，希望加方客觀、理性解讀中國內外政策。中方對同加方保持接觸和對話持開放態度。

王毅在通話中就改善中加關係提三點意見，一是正確認知，加方應理性解讀中國的內外政策。中國既不輸出意識形態，也不挑戰國際秩序，同時必須堅定維護自身的主權、安全和發展利益。二是相互尊重，雙方應增信釋疑，不讓分歧主導雙邊關系，加方要將一個中國的承諾落到實處，不向台獨勢力發出錯誤信號。

三是合作共贏，中國將不斷擴大高水平對外開放，中國式現代化必將為包括加拿大在內的世界各國帶來重要發展機遇，中加雙方應共同抵制經濟問題政治化、泛安全化，為企業發展營造公平、公正、非歧視環境。

趙美蘭表示，健康穩定的加中關系符合兩國和兩國人民根本利益，盡管兩國關系面臨困難，但加方願以更開放、更務實、更有建設性的態度推動雙邊關系重回正軌，願與中方加強溝通對話，促進人員往來，深化經貿合作，在環境保護、生物多樣性及國際和地區問題上保持密切協調合作。

責任編輯：陳建錫