  • 20°C
香港時間 : 2024112日 (週五) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

彭博：人行下周或降MLF利率 加碼寬鬆力度提振信心

經濟脈搏 11:02 2024/01/12

分享：

分享：

2024年首個中期借貸便利（MLF）操作窗口將至，市場普遍預期中國人民銀行將下調MLF利率，加碼寬鬆力度為經濟復甦增加動力。

彭博調查預估中值顯示，人行料於下周一（15日）將1年期MLF利率調降10個基點至2.4%。如果實施，這將是去年8月減息15個基點以來的首次降息。預計人行還將通過MLF淨投放1210億元人民幣，以增加流動性和滿足資金需求。

中國經濟風險仍存，今日公布的2023年12月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）繼續落於負值，官方製造業採購經理指數（PMI）則縮至六個月來的最低水平。

內地12月CPI按年跌0.3%勝預期 PPI跌2.7%

內地12月官方製造業PMI降至49 遜預期

渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽表示，降息的理由來自於「對消除通貨緊縮預期的需求可能超過當前人民幣貶值的風險。」

另一方面，人行貨幣政策司司長鄒瀾本周在媒體採訪中提到，人行正在考慮削減銀行存款準備金率，以提高貸款能力和促進信貸。市場認為這可能是降準的暗示，寬鬆預期進一步加強，資金加速湧入中國債市，10年期國債殖利率逼近逾二十年低位。

彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒預計，「如果人行在MLF操作前宣布降準，那麼降息可能會延期至2月或3月操作。」

「我們認為降準並沒有那麼迫切，更好的時機是在3月或4月。」東方匯理銀行駐香港的研究主管治曉佳預計，1月MLF利率將下調10個基點，而全年來看，人行需要降準和降息雙管齊下，全年降準50個基點，降息20個基點。

機構指一季度降息概率高 不排除降準可能

人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期
2023/11/28
人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期
樓繼偉籲明年赤字率保持在3.8% 降息降準空間較大
2023/12/23
樓繼偉籲明年赤字率保持在3.8% 降息降準空間較大
機構指一季度降息概率高 不排除降準可能
2024/01/03
機構指一季度降息概率高 不排除降準可能
內地12月CPI按年跌0.3%勝預期 PPI跌2.7%
今日
內地12月CPI按年跌0.3%勝預期 PPI跌2.7%
內地12月官方製造業PMI降至49 遜預期
2023/12/31
內地12月官方製造業PMI降至49 遜預期

你可能感興趣

人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期
19:53 2023/11/28
人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期
樓繼偉籲明年赤字率保持在3.8% 降息降準空間較大
16:25 2023/12/23
樓繼偉籲明年赤字率保持在3.8% 降息降準空間較大
機構指一季度降息概率高 不排除降準可能
10:00 2024/01/03
機構指一季度降息概率高 不排除降準可能
財政政策 貨幣政策 中期借貸便利 MLF 借貸 經濟 降準 減息 國債 銀行

上一篇文章

數據分析 | 通縮壓力逐緩 提振消費仍需宏觀政策支持

下一篇文章

台灣大選｜選前最後衝刺 3黨候選人分頭拉票
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款