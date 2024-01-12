彭博：人行下周或降MLF利率 加碼寬鬆力度提振信心

2024年首個中期借貸便利（MLF）操作窗口將至，市場普遍預期中國人民銀行將下調MLF利率，加碼寬鬆力度為經濟復甦增加動力。

彭博調查預估中值顯示，人行料於下周一（15日）將1年期MLF利率調降10個基點至2.4%。如果實施，這將是去年8月減息15個基點以來的首次降息。預計人行還將通過MLF淨投放1210億元人民幣，以增加流動性和滿足資金需求。

中國經濟風險仍存，今日公布的2023年12月居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）繼續落於負值，官方製造業採購經理指數（PMI）則縮至六個月來的最低水平。

內地12月CPI按年跌0.3%勝預期 PPI跌2.7%

內地12月官方製造業PMI降至49 遜預期

渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽表示，降息的理由來自於「對消除通貨緊縮預期的需求可能超過當前人民幣貶值的風險。」

另一方面，人行貨幣政策司司長鄒瀾本周在媒體採訪中提到，人行正在考慮削減銀行存款準備金率，以提高貸款能力和促進信貸。市場認為這可能是降準的暗示，寬鬆預期進一步加強，資金加速湧入中國債市，10年期國債殖利率逼近逾二十年低位。

彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒預計，「如果人行在MLF操作前宣布降準，那麼降息可能會延期至2月或3月操作。」

「我們認為降準並沒有那麼迫切，更好的時機是在3月或4月。」東方匯理銀行駐香港的研究主管治曉佳預計，1月MLF利率將下調10個基點，而全年來看，人行需要降準和降息雙管齊下，全年降準50個基點，降息20個基點。

機構指一季度降息概率高 不排除降準可能

人行報告釋放什麼政策信息？分析：降準降息仍可期

責任編輯：易燕丹

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