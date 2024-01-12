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數據分析 | 通縮壓力逐緩 提振消費仍需宏觀政策支持

經濟脈搏 11:42 2024/01/12

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內地CPI連續三個月為負，但跌幅縮窄至0.3%，全年CPI按年上漲0.2%。分析人士認為，內地通縮壓力逐漸緩和，但國內消費需求恢復仍需要一定宏觀政策支持，預計2024年物價水平整體將呈現低位回升的態勢。

光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華指，2023年消費者物價下滑主要受食品價格波動影響，其中，豬肉和原油價格回落，高基數影響，對物價構成拖累。此外，2023年PPI按年收縮，反映工業部門整體供需結構仍不夠平衡，部分行業企業仍在削價促銷等。近期公布物價表現整體低迷，結合12月公布的官方製造業PMI，國內整體消費需求恢復仍需要一定宏觀政策支持。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也稱，短期內，物價水平仍將維持在低位，但在宏觀政策同向發力的背景下，疊加基期效應逐步常態化、社會有效需求回暖、供給端波動收斂、居民通脹預期保持平穩、價格傳導機制更暢通等因素，從中期來看通脹中樞將在波動中逐步修復，回歸至高於2023年且更為溫和、常態的水平。

展望2024年，龐溟預計，中國物價水平整體將呈現低位回升的態勢；PPI按年將逐漸由負轉正。隨著穩增長政策顯效，基建、製造業投資增長有望帶動鋼材等工業產品市場需求回暖。

出口增速創八個月新高

另外，中國海關總署公布，以美元計價2023年12月出口按年升2.3%，創八個月新高。

華東師範大學中國金融研究院研究員、學術專家古堯指，進出口增長符合預期，進出口規模已進入相對平穩發展階段，按年增速在基數效應下波動回升，高順差延續，這也反映了中國經濟在世界經濟版圖中製造優勢地位的成型。不過中國基礎貨幣投放能力待提升的局面沒有改變，預計2024年一季度降準、降息仍是大概率。

內地12月CPI按年跌0.3%勝預期 PPI跌2.7%

內地12月美元計出口按年升2.3%勝預期 進口升0.2%

責任編輯：易燕丹

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