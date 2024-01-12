台灣大選｜台商趕返投票 北京飛台航班近爆滿

▲ 北京飛台航班接近爆滿。

台灣大選舉行在即，愈來愈多台商從大陸趕返台灣，尤其在周三（10日）之後，北京飛台的航班上座率都在九成以上，甚至全機坐滿。

台媒《聯合報》報道，今年大陸台商返台投票呈慢熱趨勢，即使有大陸台協提供廉價機票，但最初的台商返台並不算太高，不少人到本周才決定返台。北京是大陸北方少數有兩岸直航航班的城市，每周飛台航班有23班，每日至少3班。在返台投票熱潮下，首都機場本周往台的旅客數量明顯上升。

該報記者今日（12日）到北京首都機場了解，得知上午共有兩班飛台灣的航班，而在清晨5時之後，已有不少台商陸續攜帶行李抵達機場辦理登機，櫃檯前大排長龍，有人排了快半小時才完成手續。兩航班均告滿座，接近往年春節前返台過年的景象。

一名北京台企的中層管理人員稱，他原本對返台投票意興闌珊，但在台家人不斷向他拉票，經過思考還是返台。但他支持誰也會有自己的定見，不會受到包括家人在內的任何人影響。亦有部分台商選擇冷眼旁觀，直言這次選舉對各政黨和候選人均無好感，即使有廉價機票，也不想浪費金錢返台。

責任編輯：陳建錫