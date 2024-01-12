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台灣大選 | 勝負一線之差 投票率與動員力將主導走向？

國情動向 14:46 2024/01/12

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台灣大選明日（13日）舉行，領導人、立委選情相互牽動，被視為近20年最詭譎的一次選戰，輸贏一線間，最後決戰關鍵就在投票率。

在藍白合破局、郭台銘宣布退選後，國民黨、民進黨和民眾黨各自派人參選，形成「藍綠白」之爭。台灣政壇人士形容，選情緊繃可能打個噴嚏就翻盤，投票率高低是關鍵；藍綠白基本盤對決，誰能催出更多支持者，誰將是最終贏家。

觀察歷年台灣領導人選舉，2000年廝殺慘烈，當年投票率82.6%，創選舉史上最高投票率紀錄，陳水扁在「三腳督」險勝，完成首次政黨輪替。接著幾次大選投票率逐年下滑，直到2020年，在香港反修例風波影響下，青年返鄉投票浪潮帶動蔡英文狂掃817萬票，投票率74.9%，創近年新高。

台灣聯合報評論稱，以往綠營死忠支持者被形容即使地震、颳風也會出門投票，但民進黨執政8年包袱重，「討厭民進黨」氛圍依舊，綠營動員能量不若往年；在野黨陣營則是「藍白合不合」吵了大半年，2024大選藍綠白都欠缺選戰主軸，缺乏感動人心的故事。雖然造勢晚會常見人山人海，但中間、年輕選民兩大族群仍是冷眼旁觀，如何催出最多支持者，成為各陣營最後階段的拚勝策略。

此外，在藍綠夾擊下，民眾黨候選人柯文哲雖擁有廣大柯粉支持，但民眾黨組織不若傳統藍綠，連柯自己都難以預測得票結果。年輕票的特性就是來得快、去得快，被稱之為難以捉摸的「空氣票」，年輕人當天會不會出門投票才是重點，柯文哲選情變數也左右勝負結果。

國民黨推算當選得票門檻560萬票

有國民黨黨務人士分析，參考過去投票率與內部相關數據推估，今年大選投票率約在72%至75%之間，除非選戰最後大規模棄保，否則當選得票門檻應會落在約560萬票左右，預估勝負得票差約在30萬票至50萬票間，選情緊繃，選前任何事件都可能影響結果。

侯友宜陣營人士表示，最後決勝關鍵點，地區別上當然就是嘉義縣、台南市、高雄市與屏東縣4縣市侯友宜得票情形，只要少輸就是贏；選票上，年輕人對國民黨與侯的支持若能多拉一些回來也都加分；第三是這段期間不能再犯錯。

台灣大選是2024年全球首戰，備受矚目，因為選舉結果不僅攸關台灣前途，更牽動兩岸關係、中美競合。在北京，國台辦曾表示，希望這次台灣選舉結果有助維護台海和平穩定，台灣當前正臨着和平與戰爭兩條道路，希望台灣同胞作出正確選擇。

台灣大選｜選前最後衝刺 3黨候選人分頭拉票

台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇

責任編輯：易燕丹

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