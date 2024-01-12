【神州快訊】2023年北京石景山GDP預計同比增長6%

▲ 石景山區「兩會」新聞發布會現場

從北京市石景山兩會新聞發布會上獲悉，初步預計，2023年石景山區地區生產總值完成1,070億元（人民幣，下同），同比增長6%左右；居民人均可支配收入達到91,344元，同比增長5%左右；萬元地區生產總值能耗降幅達到2%，全區經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

啟動建設北京首個數字人民幣綜合性試驗區

2023年，石景山區制定「金融八條」支持舉措，成功舉辦國際金融年度論壇、數字金融論壇，啟動建設北京市首個數字人民幣綜合性試驗區，發行全國首個數字人民幣「科幻硬錢包」，落地北交所服務基地，現代金融產業實現收入1,300億元。完成23項科技專項成果轉化應用，國高新企業保有量超過900家，技術合同成交額突破160億元，科技服務業實現收入270億元。全區總部企業達到113家，2家企業獲評北京市特色直播電商基地，商務服務業實現收入310億元。

發布「石惠十條」 助力企業高質量發展

2023年，石景山區召開經濟高質量發展大會，發布「石惠十條」，出台全面優化營商環境助力企業高質量發展實施方案，研究制定促進民營經濟發展壯大具體舉措，兌現政策支持資金13.14億元，進一步提振企業信心、激發市場活力。同時，大力開展京外境外招商、展會招商、以商招商，新引入高精尖企業1,800餘家，同比增長90%左右，新增市場主體1.1萬餘家、同比增長25%左右。「十四五」規劃中期評估總體良好，政府投資績效評價連續兩年居全市第一。

深入實施城市更新 推動打造「復興之城」

李新表示，2023年，石景山區不斷圍繞城園融合深入實施城市更新，啟動首鋼怡和、國際人才社區等60個重點項目，滑雪大跳台世界盃等200餘場重大活動和賽事在首鋼園舉辦，全年累計入園客流1,000萬人次。2024年，石景山區將深入實施68個城市更新項目，除加快首鋼北區和東南區重點項目建設並加大元宇宙、科幻、人工智能等新技術重點企業引育外，還將進一步探索老舊廠房城市更新路徑，推動打造「復興之城」。

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