▲ 國家金管總局鼓勵銀行擴大放貸，提升科企首貸率。

國家金融管理總局發布通知，要求加強科技型企業金融服務，鼓勵在防控風險的基礎上加大初創期科技企業信用貸款投放力度，努力提升科技企業首貸率。

《關於加強科技型企業全生命周期金融服務的通知》指，鼓勵銀行機構適當提高大、中型科技企業不良貸款容忍度；小微科技企業不良貸款容忍度可較各項貸款不良率提高不超過三個百分點；鼓勵通過併購貸款支持企業市場化兼併重組；引導保險資金投資科技企業和面向科技企業的創業投資基金、股權投資基金

通知又指，要優化成長期科技企業金融服務，拓寬抵質押擔保範圍，規範發展供應鏈金融；助力科技企業加大研發投入，提升知識產權質押融資辦理效率。

另外，通知又鼓勵銀行保險機構根據實際完善科技金融工作領導協調機制；在科技資源集聚的地區，規範建設科技金融專業或特色分支機構；健全科技貸款盡職免責和不良容忍機制；分層分類設立科技型企業信用評價模型。

去年10月的中央金融工作會議強調「金融高質量發展」要做好科技金融等五大文章。人行隨後召開科技金融工作交流推進會，制定支持科技企業融資的措施。

責任編輯：陳建錫