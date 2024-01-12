內地12月新增貸款及社融規模均遜預期 降息降準概率升

內地12月新增貸款11700億元（人民幣，下同），較上月多增800億元，社會融資規模增量19400億元，少增5100億元，均差過預期。廣義貨幣（M2）供應年增9.7%，增速放緩0.3個百分點兼低過預期。去年全年，貸款增加22.75萬億元，社融增量35.59萬億元，分別比前一年多增1.31萬億元及3.41萬億元。

當月底本外幣存款餘額289.91萬億元，按年增長9.6%；人幣存款餘額284.26萬億元，增長10%。全年人幣存款增加25.74萬億元，按年少增5101億元。

南京證券固定收益分析師楊浩認為，數據不好不差，社融增量主要是政府債，按年低增的主要是中長期信貸。年底一般是淡季，人行強調信貸平穩，信貸對經濟的指向性已不及以前突出，下周MLF降息有概率，LPR下調概率更大。

華東師範大學中國金融研究院研究員古堯指出，貨幣、信貸增長延續穩中偏弱態勢，流動性環境偏鬆格局未變。貨幣內生環境下，通縮和經濟偏軟導致貨幣增速回落。在當前流動性和經濟條件下，貨幣要對經濟產生支撑作用，利率必須較大幅度調降，今年一季度降息降准是大概率事件。

江南農商行首席宏觀研究員李苗獻則認為，與往年同期相比，2023年末信貸投放相對平穩，符合監管導向。考慮到目前CPI和PPI均處於通縮，未來貨幣政策仍有較大寬鬆空間，降准降息等總量政策可以期待。下週MLF利率有下調5-10bp的可能性。

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