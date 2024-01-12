中美交流基金會組織年內首個美國大學生訪華團

中美交流基金會於本月3日至12日，組織今年首批美國大學生代表團訪華，訪問了北京、成都和深圳三地，並受邀在釣魚台參加「紀念中美建交45周年」招待會.

中美交流基金會是由香港首任行政長官董建華先生創立的獨立非盈利機構。此次訪華團由美國哥倫比亞大學國際與公共事務學院的29名在讀研究生代表組成，是中國「未來5年邀請5萬名美國青少年赴華交流學習」計劃下第一個美國大學生代表團。

▲ 學生代表與前駐美大使崔天凱大使交流。

代表團還受邀在釣魚台參加「紀念中美建交45周年」招待會，中國外交部長王毅和美國駐華臨時代辦米德偉分別致辭，表示積極支持中美民間，特別是青年一代的交流。

今年是中美雙方紀念建交45周年，在十天的訪問中，哥大學生與中國的智庫、高校、高新企業及非政府組織等座談交流，了解中國的政治、經濟、外交、環保等各領域政策制定與實施，同時對中國文化、歷史進行了豐富多彩的沉浸式體驗。

▲ 哥大學生代表團在北京釣魚臺出席中美建交 45 周年招待會，與中國駐美大使謝鋒交流及合照。

中美交流基金會總裁周建成在北京與學生們交流時表示，青年是中美兩國的未來，他們的良好合作將塑造這一重要的雙邊關係。周建成承諾，基金會將繼續支持中美兩國高校學生的交流項目，讓更多的年輕人參與到影響國際關係的決策中。

責任編輯：袁瑋婧