台灣大選懶人包 | 藍綠白三黨候選人角逐 一文看懂選舉規則

台灣2024年大選今日（13）投票，本屆三組候選人參選，民進黨推派賴清德與蕭美琴搭檔、國民黨由侯友宜搭配趙少康、民眾黨由柯文哲搭配吳欣盈。本文梳理三黨候選人簡介及選舉規則，帶你一次看懂。

三組候選人介紹

1號民眾黨推薦候選人柯文哲、吳欣盈

柯文哲（64歲），台灣大學臨床醫學研究所博士，曾任台大醫院創傷醫學部主任、台灣大學醫學院專任教授、台北市市長

吳欣盈（45歲），英國科陶德藝術學院文學碩士，新光人壽保險股份有限公司副總經理

2號民進黨推薦候選人賴清德、蕭美琴

賴清德（64歲），美國哈佛大學公共衛生碩士，曾任台灣副領導人、民進黨主席、行政院長

蕭美琴（52歲），美國哥倫比亞大學政治學碩士，曾任台灣駐美國代表

3號國民黨推薦候選人侯友宜、趙少康

侯友宜（66歲），中央警察大學犯罪防治研究所博士，曾任新北市市長、中央警察大學校長、警政署署長

趙少康（73歲），美國克雷蒙遜大學機械工程碩士，曾任台灣大學農工系兼任副教授、台北市議員

台灣領導人及立法委員如何選出？

台灣領導人、副領導人候選人由政黨推薦或公民連署產生，得票最多一組當選，任期4年。

台灣立法院113席立法委員由73席區域立委、34席不分區立委，以及6席原住民立委組成，任期4年。區域立委候選人由政黨推薦或自由登記產生，選區為各直轄市及縣市，採取單一選區多數制，得票最多候選人當選。

不分區立委候選人由合資格政黨申請登記產生，選區為全台灣，採取比例代表制，由得票率5%以上政黨按比例分配當選名額。原住民立委由政黨推薦或自由登記產生，採取不可轉移單票制，分別由平地原住民及山地原住民組別得票前3名候選人當選，僅得原住民選民有資格投票。

投票基本方式為何？

年滿20歲台灣公民可在1月13日到投票所，領取3張選票，分別是「總統票」、「立法委員票」及「政黨票」。投票時間為早上8時至下午4時，投票結束後即時人工開票。

選舉時間表

1月13日：投票、開票。

1月19日或之前：中選會公告當選人名單。

1月25日或之前：中選會致送當選證書。

2月1日：第11屆立法委員宣誓就職。

5月20日：第16任領導人、副領導人宣誓就職。

責任編輯：袁瑋婧