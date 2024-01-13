台灣大選上午8時至下午4時投票 料晚上有結果

台灣大選今天（13日）舉行，超過1900萬合資格選民將在早上8時至下午4時投票，其中大約102萬人是首投族。民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜及民眾黨的柯文哲進行角逐。除了正副領導人外，亦會改選立法機關113個議席，預料晚上有結果。

當局共設置1萬7千多個投票及開票所，動員24萬多名選務工作人員。當局提醒，今日凌晨零時起，不能在社交媒體或其他媒體，為任何候選人助選。

領導人蔡英文早上9時到新北市的票站投票，呼籲選民踴躍投票，盡公民的義務，亦用手中一票決定台灣前途。

民進黨候選人賴清德在台南票站投票後見記者，指今日風和日麗，是投票的好天氣，鼓勵民眾踴躍投票，展現台灣民主的活力，讓台灣繼續往前走。

民眾黨候選人柯文哲早上到台北市的票站投票，他表示自己抱平常心，又指今日天氣好， 投票率應該不錯。

在北京，國台辦早前表示，希望台灣地區選舉結果，能夠有助維謢台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。

責任編輯：蒯宇澄

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