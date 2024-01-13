台灣大選前夕，中共中央對外聯絡部部長劉建超在華盛頓，與美國國務卿布林肯會晤。美方指，布林肯向劉建超重申，維護台海和平穩定的重要性。

中方強調雙方應相向而行

中聯部公布，當地時間1月12日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在華盛頓會見美國國務卿布林肯。雙方表示將繼續加強對話合作，不斷推進落實兩國元首三藩市會晤重要共識和成果。劉建超就有關問題闡述了立場，強調雙方應相向而行，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。雙方還就國際和地區問題交換意見。

美國國務院發言人米勒指，布林肯當面向劉建超重申，維護台海與南海和平穩定的重要性，也強調解決美國公民在中國遭到錯誤拘留或禁止出境案件的重要性，並提出美國對中國侵犯人權的關切。

米勒指，兩人就一系列雙邊、區域與全球議題，包括潛在合作與分歧領域，進行建設性討論，重申繼續落實去年11月中美元首會晤達成的進展，特別是打擊毒品與軍事交流，又確認持續維持美中溝通管道暢通的重要性。

布林肯與劉建超亦就俄烏戰爭、北韓與中東問題交換意見；布林肯提到捍衛紅海航行權與自由，以及避免衝突進一步升高的重要性。

今次會面在台灣今日大選前夕進行。美國之音引述消息人士報道，鑑於最近中國在南海的挑釁行動，在外交上直接向中國表明，在台灣選舉前維持地區和平與穩定至關重要。

劉建超是自去年11月，國家主席習近平與美國總統拜登在三藩巿會晤以來訪美的最高級別中國官員。他日前曾與美國首席副國家安全顧問芬納會面。

▲ 布林肯台灣大選前夕晤劉建超，提及維護台海和平重要

責任編輯：蒯宇澄

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