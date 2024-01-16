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美眾議院通過《不歧視台灣法案》 中方提嚴正交涉（第二版）

國情動向 16:20 2024/01/16

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美國眾議院上周五（12日）通過兩項支持台灣法案，包括「不歧視台灣法案」與「台灣保護法案」，前者推動台灣參與國際貨幣基金組織（IMF），後者則要求若台灣安全受到北京行動威脅，美英全力排除中國大陸於國際金融體制與組織之外。中方向美方提出嚴正交涉。

「台灣保護法案」要求，若台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國大陸的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國大陸代表排除於20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。

「不歧視台灣法案」呼籲美政府支持台灣加入國際貨幣基金組織、參與IMF有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在IMF的工作機會，及讓台灣接受IMF技術援助與培訓。

在北京，外交部發言人毛寧批評，美方所謂法案粗暴干涉中國內政，妄圖借台灣問題搞政治操弄，制造兩個中國、一中一台，中方強烈不滿，堅決反對。

她表示，台灣沒有任何根據理由或權利，參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。任何關於台灣地區參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決。美方應當認清台灣問題的高度敏感性，立即停止利用台灣問題干涉中國內政，停止向台獨勢力發出錯誤信號，停止損害中美關係和台海和平穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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