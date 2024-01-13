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台灣大選｜怕找不到停車位 金門男子騎馬投票

社會熱點 14:29 2024/01/13

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台灣大選投票日，不少金門人亦專程通過海陸空等方式回鄉投票，網曝有金門男子因擔心停車位不好找，專程騎馬前去投票。

據台媒報道，今天（13日）上午11時多，一名王姓男子騎著駿馬到金城中正國小投開票所投票，引起民眾熱議，王姓男子說，怕城區的停車位不好找，特別騎馬來投票，但因為怕馬不見或跑掉，王姓男子的朋友幫他將馬牽到旁邊的停車格等候，馬匹停在停車格的畫面，不少人都覺得很有趣。

據馬友表示，王姓男子年約40多歲，他是突發奇想，才從西山后沙灣騎馬場騎過來投票，預估花了30分鐘才騎到目的地，他們聞訊後，也覺得好玩。

小三通航班今天上午也湧現返鄉投票人潮，不少人都回來投票，有位李姓台商表示，他早在3個月前就計畫回來投票，所以船票跟機票都已訂好，全程一條龍，感覺很方便；也有台商說，搭船的民眾明顯增多，感覺大家都是要回來投票的。

但也有人逆向操作，有名傅姓男子為了回來金門投票，已經候補多時，但都沒買到機票，為了支持屬意的候選人，他特別從桃園搭機到廈門，在搭乘小三通從廈門回金門來投票，不少朋友得知，都說他「超有誠意」，因為這趟投票之旅，大概要花1萬3千多元（新台幣）。

台灣大選投票日 台稱再有大陸氣球和艦機靠近台灣

責任編輯：袁瑋婧

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