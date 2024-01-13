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台灣大選｜賴清德穩定領先 與侯差距拉大至80萬票（不斷更新）

社會熱點 19:27 2024/01/13

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台灣大選投票已在今日下午4時截至，各票站開票中。民進黨候選人賴清德穩定領先，居於首位，目前與第二名國民黨候選人侯友宜的差距正漸漸拉大，截至19:30分，賴清德已領先侯友宜逾70萬票。

截至發稿，三組候選人票數均衝破百萬大關，民進黨候選人賴清德票數領先，得票率介於36%至39%左右，國民黨籍候選人侯友宜緊追在後，得票率介於33%-34%，第三名為民眾黨候選人柯文哲，票數介於27%-30%。

據台媒聯合報截至今天下午5時15分最新的「政治版圖模型」選舉結果預測統計，根據開票回報進度會不斷更新預測結果，第二次預測結果為民眾黨柯盈配得票率24.8%；民進黨賴蕭配得票率40.5%；國民黨侯康配得票率34.7%。根據過去選舉結果的檢證，誤差值約在1個百分點以內。

第16任台灣領導人選舉共有三組候選人登記參選，分別是民眾黨籍柯文哲、吳欣盈，民進黨籍賴清德、蕭美琴，國民黨籍侯友宜、趙少康，於今日上午8點至下午4點，與第11屆立法委員選舉一同舉行投票，並於結束後進行開票作業。

不分區立委方面，藍綠選情膠著，截至17:45，民進黨暫時領先，得票率為39%左右，國民黨緊追其後，得票率在36%，民眾黨第三，得票率為17%。

責任編輯：袁瑋婧

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台灣大選｜藍綠爭立法院席位過半 民進黨不分區立委暫領先（附直播）
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