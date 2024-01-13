台灣大選｜藍綠爭立法院席位過半 民進黨不分區立委暫領先（附直播）

台灣大選日，除了領導人選舉矚目，藍綠更爭奪立法會席位過半，其中最受關注的立法院院長的熱門人選，分別是民進黨籍現任院長的游錫堃與國民黨不分區立委排名第一的高雄前市長韓國瑜。截至發稿，不分區立委選情膠著，民進黨暫時領先，投票率為38%左右，國民黨則為34%，民眾黨為21%。

根據台灣選舉制度，單一選區（小選區）下選出的區域立委共有73席，透過政黨票選出來的不分區立委則有34席。而立委總共有113席（73+34+6），另外6席是複數制選區的原住民立委（平地及山地原住民各3席）。

本屆將有16個政黨角逐34席不分區立委，主要政黨的提名名單中，位列第一的分別是國民黨韓國瑜、民進黨靖娟基金會執行長林月琴、民眾黨前台北市副市長黃珊珊、時代力量前台中市副市長林依瑩。

綜觀改制後的四屆立委選舉，國民黨在2008年、2012年壓倒性拿下國會過半席次，民進黨則在2016年首次超越國民黨，與2020年連續兩屆拿下國會過半席次，使得馬英九、蔡英文總統各自就任8年來皆得以「完全執政」，至於本次藍綠兩黨能否再締造單一政黨過半席次紀錄，又或有第三勢力竄升，也成立委選情焦點。

選前曾有媒體人預測，國民黨可能在立法院單獨過半，或者民進黨加民眾黨也有可能過半。

責任編輯：袁瑋婧