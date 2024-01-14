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國際社會回應台灣大選結果 拜登：美國不支持台獨

國情動向 14:43 2024/01/14

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國際社會回應台灣大選結果，美國總統拜登（Joe Biden）強調，華府不支持台灣獨立；俄羅斯表示，台灣是中國不可分割的一部分，呼籲外部勢力不要利用台灣選舉作出挑釁。

台灣大選結果出爐，拜登離開白宮前往大衛營時，被問及對台灣選舉有甚麽回應，他說：「我們不支持（台灣）獨立。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發聲明，祝賀民進黨候選人賴清德勝選。他表示，美國致力維護兩岸和平穩定、和平解決分歧，不受脅迫和施壓，期待與賴清德及台灣各黨派領袖合作，進一步深化符合美國「一個中國」政策的長期非官方關係。

美國有線新聞網早前引述華府官員報道，拜登有意在稍後派遣非官方代表團到訪台灣，以示對台灣的支持，成員可能包括美國前高層官員，但人選未敲定。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）則指，5月將派代表團到台灣參加就職典禮，並期待同賴清德持續合作。

俄羅斯籲不要利用台選作挑釁

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄方依然認為台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台獨，堅定支持中方捍衛國家主權和領土完整。

她強調，兩岸關係純屬中國內政，個別國家企圖利用台灣選舉向北京施壓，破壞台海及區域局勢穩定，只會適得其反，應受到國際社會譴責，呼籲所有外部勢力不要採取破壞區域穩定和國際安全的挑釁行動。

另外，歐盟發聲明，歡迎台灣舉行大選，祝賀所有參與這次民主活動的選民，但未有提及勝選的賴清德，強調持續關注台海局勢日益緊張，反對任何企圖單方面改變現狀。

英國外相卡梅倫表示，期待台海兩岸在沒有動用武力或脅迫的情況下，重新努力透過建設性對話，和平解決分歧。

日本外相上川陽子指，台灣是日本極為重要的夥伴及朋友，擁有共同基本價值與緊密經濟關係，將與台灣維持非政府的實務關係，進一步深化與台灣的合作與交流。她還表示，期望台灣相關問題可透過對話和平解決。

新加坡表示，一貫支持兩岸關係和平發展，將在「一個中國」政策基礎上，繼續發展對台友好關係。

台灣大選｜賴清德逾558萬票勝選：將維持兩岸現狀

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責任編輯：易燕丹

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