英日等國祝賀賴清德當選 中使館表堅決反對：屬干涉內政

中國就日本及英國祝賀台灣大選一事表示堅決反對，指相關作法嚴重干涉中國內政。

中國駐日本大使館發言人指，台灣大選結果揭曉後，日本外相公然表示祝賀。有關做法嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

發言人強調，台灣大選是中國內部事務。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。中方嚴肅敦促日方深刻反省侵台歷史，切實恪守在台灣問題上所作承諾，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。

另外，英國外相卡梅倫祝賀賴清德在台灣大選中勝出，並表示希望台海兩岸和平解決分歧。

中國駐英國大使館發言人表示，堅決反對英方有關的錯誤做法，指無論台灣島內局勢如何變化，台灣是中國一部分的事實不會改變，敦促英方恪守承認台灣是中國一個省的立場，按照一個中國原則慎重處理涉台問題，停止任何干涉中國內政的言行。

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責任編輯：易燕丹

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