人行超額續作9950億元MLF 降息預期落空

周一（15日），人民銀行進行9950億元（人民幣，下同）一年期MLF操作，利率持平在2.5%，連續5個月保持不變。此前市場普遍預期將降息，分析認為信貸開門紅對基本面有所支撐或是人行保持定力的主要因素，政策寬鬆點或延後，但不會缺席。

1月份，人行連續第14個月超額續做MLF，淨投放創歷史新高。周二有7790億元1年期MLF到期。

此前，市場普遍預期1月將迎來「降准降息」，有機構預測MLF利率將下調15個基點。野村證券預計，2024年上半年中國央行將分別在1月和4月進行兩次各15個基點的公開市場操作利率和MLF利率的降息，同時還可能進行一次25基點的降准，以增加銀行可貸資金。

LPR利率一般由MLF利率與銀行加點形成，由於本月MLF利率保持穩定，本月LPR預計將可能維持不變。

光大銀行金融市場宏觀研究員周茂華指出，目前政策重點主要在量而不在價格。市場利率整體處於合理區間；年初銀行積極推動寬信用，市場對流動性需求相對大一些。此外，政策兼顧內外平衡，保持靈活、審慎。

三菱日聯銀行（中國）有限公司首席金融市場分析師孫武談到，人行維穩MLF利率令一些市場參與者感到意外，儘管中國經濟復甦和信貸增長勢頭弱於預期，但需考慮到季節性因素對信貸數據影響。不過他預計，在今年晚些時候，人行的政策利率將降低20個基點。

內地12月新增貸款及社融規模均遜預期 降息降準概率升

彭博：人行下周或降MLF利率 加碼寬鬆力度提振信心

責任編輯：袁瑋婧