王毅與阿盟秘書長發聯合聲明 促以巴立即全面停火

中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問阿拉伯國家聯盟期間，同阿盟秘書長蓋特舉行會談。雙方就以巴衝突深入交換意見，並發表聯合聲明，認為應立即全面停火。

聲明指以巴應立即全面停火，全面、有效落實聯合國安理會和聯合國大會就加沙局勢和巴以衝突通過的有關決議，切實保護平民，呼籲盡快釋放所有被扣押人員，盡快建立人道主義協調機制，通過可持續、快速、安全、無障礙的機制向加沙地帶提供人道主義准入。

國際社會應積極行動起來，推動局勢盡快降溫並實現停火。有影響力的國家尤其要為此發揮客觀公正的建設性作用。任何涉及巴勒斯坦前途命運的安排，都應遵循「巴人治巴」原則。

聲明強調，「兩國方案」是今後任何關係到加沙地帶和約旦河西岸巴勒斯坦人民命運安排的基礎，以彰顯巴勒斯坦人民的命運自決權和獨立建國權。並呼籲盡快召開廣泛參與的國際和平會議，推動重啟以巴和談。

另外，雙方對近期紅海局勢升溫深表關切，強調應尊重也門國家主權和領土完整，同時確保紅海國際商業航線安全。呼籲各方推動局勢降溫，特別是盡快平息加沙戰火，防止外溢影響進一步擴大，切實維護地區和平與穩定。

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責任編輯：易燕丹

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