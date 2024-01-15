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美前國安顧問率團晤蔡英文 北京堅決反對（更新版）

社會熱點 16:11 2024/01/15

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美國在台灣大選後派出非官方代表團訪台，今日（15日）會見台灣領導人蔡英文。美國前國安顧問哈德利對蔡英文表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，期待台美關係在新政府領導下繼往開來。

*新增北京回應

堅決反對美台任何形式官方往來

在北京，外交部發言人毛寧回應表示，台灣地區選舉是中國的地方事務，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

毛寧強調，中方敦促美方務必認清台灣問題的極端複雜性和敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實地，慎之又慎處理涉台問題，不以任何形式虛化掏空一個中國原則，不向「台獨 」分裂勢力發出任何錯誤訊號。

據路透社，蔡英文在接見美國的代表團時表示，期待台美之間能夠早日解決雙邊雙重課稅問題，此能協助台商多元化的海外佈局，也有助於美國強化經濟，為雙方人民創造更多的利益。

她並表示，希望台美關係持續前進，成為區域及全球繁榮發展的重要動力。

在會面中，哈德利恭喜台灣完成選舉，稱台灣的民主已向世界樹立光輝榜樣。他也表示，期待與當選的賴清德見面，更期待台美關係在台灣新政府領導下能夠繼往開來。

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 外交 科技戰 經濟 賴清德 蔡英文 選舉 台灣 美國

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