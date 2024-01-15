天舟七號船箭組合體轉運至發射區 近日擇機發射

天舟七號貨運飛船和執行發射任務的長征七號遙八運載火箭，已經運抵文昌航天發射場，並將於近日擇機發射。

中國載人航天工程辦公室表示，天舟七號貨運飛船與長征七號遙八運載火箭組合體，今日垂直轉運至發射區。目前，文昌航天發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計劃於近日擇機實施發射。

天舟七號貨運飛船是2024年載人航天工程的第一次發射任務，也拉開了工程今年4次飛行任務的序幕。值得一提的是，此前每個飛行乘組出發前，都會先發射一艘貨運飛船，為即將啟程的太空人乘組備好物資。而天舟七號將為在軌的神舟十七號和後續的神舟十八號兩個乘組運送補給物資，今後，天舟貨運飛船的發射頻次也將調整為兩年三發。

專家指，發射頻次的降低，得益於天舟貨運飛船裝載量的提升。航天科技集團五院研制人員楊勝表示，貨運飛船從原來的標準型貨運飛船升級為改進型的貨運飛船，裝載空間和裝載重量都提升了20%以上，相當於一次運的貨物數量比之前要多。

此外，中國載人航天工程已建立天地聯動的物資信息系統，做到精準補貨。而兩年三發的貨船保障模式，要求每一次上行的貨物以及載荷保障的周期是9個月左右。

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責任編輯：易燕丹