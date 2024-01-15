台灣民進黨前主席施明德病逝 終年83歲

台灣民進黨前主席施明德，今日（15日）凌晨於台北榮民總醫院病逝，終年83歲。

施明德去年底被指肝癌復發入院，之後傳出病情惡化，院方清晨公布其死訊，稱尊重家屬的安排，會提供必要的協助並妥善處理善後事宜。

施明德家人在社交平台表示，今日是施明德的生日，並指施明德「沒有忌日，只有生日」，一生所捍衞的精神和價值，只會不斷地在世界裏誕生、長長久久的茁壯。

昨日曾到醫院探望施明德的台灣領導人蔡英文表示哀傷不捨，希望家屬節哀。現任民進黨主席、台灣大選當選人賴清德也發文悼念稱，感謝施明德為台灣作出的貢獻，他也將帶領台灣與黨，繼續傳承愛、和平、非暴力的創黨精神，讓台灣繼續在民主的道路上壯大，與世界民主陣營的朋友持續交往、共同守護民主價值。

施明德1941年1月15日出生於高雄市，是台灣重要政治人物，於1979年的美麗島事件擔任總指揮，曾在台灣前領導人蔣介石、嚴家淦、蔣經國和李登輝任內，3次以政治犯身份入獄，累計入獄時間近26年，被稱為台灣的「曼德拉」。

施明德在1993至1996年擔任民進黨主席。2006年抗議時任領導人陳水扁貪腐，發動「百萬人倒扁」行動，包圍陳水扁辦公場所。施明德更一度宣布參選2016年的台灣領導人選舉，但最終未能取得足夠選民聯署而退選。

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責任編輯：易燕丹