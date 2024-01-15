廣州兩會召開 今年GDP增速預期不低於5%

廣州兩會今日（15日）召開，2024年廣州全市預期經濟增長目標（GDP）不低於5%。2023年經濟增長總值預計突破3萬億元（人民幣，下同）。

據南方財經報道，2024年，廣州全市經濟社會發展主要預期目標是：地區生產總值增速不低於5%；固定資產投資增長6%；社會消費品零售總額增長5.5%；商品進出口總值保持正增長；規模以上工業增加值增長3%以上；地方一般公共預算收入增長3%；城鄉居民收入增長與經濟增長同步，居民消費價格漲幅控制在3%左右；城鎮新增就業24萬人以上；空氣質素優良天數比率和地表水水質優良率均完成省下達的目標任務。

2024年，廣州將進一步擴大有效益的投資。深入開展「攻城拔寨」行動，掛圖作戰推進844個市重點項目建設，力爭年度投資3800億元以上，帶動全社會完成固定資產投資1萬億元。實施工業投資躍升計劃，支持900家以上企業技術改造，力爭投資超過1800億元。推進航空、航運、高鐵、地鐵、公路等樞紐型項目建設，力爭基礎設施投資2600億元以上。

另外，預計2023年全年廣州地區生產總值突破3萬億元，社會消費品零售總額和商品進出口總值連續第3年雙雙超過1萬億元，固定資產投資超過8600億元，創歷史新高。

2023年，廣州出台創新投融資機制、促進民間投資等政策，新增地方政府專項債券額度936億元，800個市重點項目完成投資4029億元、超額完成年度任務，全社會固定資產投資增長3.5%左右，其中工業投資增長20%。

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責任編輯：袁瑋婧