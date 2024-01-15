【神州快訊】哈爾濱：辦好2025年第九屆亞冬會 助力服務國家發展戰略

▲ 哈爾濱冰雪旅遊成為冬季「頂流」

「綠水青山是金山銀山，黑龍江的冰天雪地也是金山銀山。」這個冬季，冰雪旅遊成為「頂流」，黑土地迎來高光時刻，曾經的酷寒已成為黑龍江獨特的發展優勢，譜寫東北振興的新篇章。

2025年第九屆亞冬會，是繼北京冬奧會後中國將要舉辦的又一重大國際盛會。黑龍江省政協委員，省工商聯黨組成員、直屬商會黨委書記沙育超表示：要用好亞冬會熱度,打造龍江冰雪IP，點冰成玉，化雪成金，讓持續釋放的冰雪產業紅利為黑龍江高質量發展構建新優勢，培育新動能，打造新引擎，服務好國家發展戰略。

推動冰雪產業快速發展 踐行國家和省戰略規劃

2024年元旦假期，哈爾濱累計接待遊客超過300萬人次、旅遊總收入近60億元人民幣。亮眼成績單的背後，折射出黑龍江冰雪產業及消費正以創新體制機制為核心實現快速發展。

國務院早在2014年印發《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，黑龍江也出台了《黑龍江省冰雪經濟發展規劃》。要大力發展特色文化旅遊，把發展冰雪經濟作為新增長點。在舉辦2025年亞冬會的背景下，哈爾濱將冰雪元素與地標建築、特色美食、民俗活動、遊覽觀光等有機融合。不斷擴大的參與人群、不斷升級的消費需求，推動冰雪產業以更優質的產品、更細緻的服務作出回應。

沙育超認為，進一步推動冰雪產業快速發展，實施好國家和黑龍江省戰略發展規劃，還需創建良好的發展環境，全面推進冰雪體育供給側結構性改革，推動亞冬會效應釋放。要積極打造冰雪運動俱樂部、冰雪體育旅遊綜合度假區、特色冰雪小鎮，大力擴展冰雪競賽表演市場和冰雪體育旅遊市場。要建立多功能一體化的滑雪及相關服務體系，有效解決滑雪場一年「閑三季」問題。要把冰雪經濟作為新增長點，在不斷完善基礎設施、提供優質產品、提升服務水平基礎上，總結經驗、補齊短板，帶動更多人感受冰雪文化魅力，推動冰雪經濟蓬勃發展。

助力實施「健康中國」「人才強國」戰略實施

哈爾濱2025年第九屆亞冬會籌辦工作緊密推進，沙育超認為，黑龍江要在此大背景下，將黑龍江青少年作為三億人上冰雪的主體，大力普及青少年冰雪運動。要充分發揮黑龍江省各級政府的主導作用，引導更多社會力量和社會資本投入冰雪運動場地設施建設和開展群眾性賽事等活動。並要大力普及群眾性冰雪運動項目，讓「帶動三億人參與冰雪運動」的成果不斷鞏固擴大，將健康中國戰略落到實處。

作為「三億人參與冰雪運動」核心區,黑龍江從不乏熱「雪」激情,被譽為「中國冰雪運動搖籃」。哈爾濱2025年亞冬會將加速冰雪人才輸送模式和人才培養模式的改革和創新，有利於提升中國，特別是黑龍江的體育核心競爭力以及綜合競爭力。沙育超表示，要鼓勵黑龍江高等院校培養高水平冰雪項目各類型人才，積極引進複合型、領軍型冰雪運動人才，加強黑龍江高水平冰雪後備人才培養基地建設，通過多措並舉、不拘一格選拔和培養冰雪運動人才，助力人才強國戰略深入實施。

堅定冰雪文化自信 助推文化強省戰略建設

沙育超表示，冰雪文化是冰雪經濟高質量發展的核心競爭力，做好冰雪經濟這篇大文章，就要求充分發掘冰雪文化資源，提升冰雪文化內涵，以文化為引領推動冰雪經濟高質量發展。包括充分挖掘紅色文化資源，做好龍江「雪國列車」將冰雪+運動+旅遊串聯融合，加強亞冬會文化遺產的規劃和保護工作，積極進行冰雪運動文化理論研究，講好亞冬會故事和龍江體育故事，加大力度弘揚龍江冰雪文化。

（特約）