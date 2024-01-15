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北京樓市新政「滿月」 新房成交漲五成

社會熱點 15:28 2024/01/15

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北京去年12月14日起調整優化購房政策，至今滿一個月，新政實施後的四周內，北京新房周均成交較新政前上漲逾五成。

據北京商報報道，調整優化購房政策後的近四周時間，北京新房共成交6051套，其中單周最高成交2163套，新政後周均成交與新政前四周對比，按年上漲50.19%。

某央企在京項目營銷負責人李新表示，近期隨着需求的不斷釋放，售樓處到訪量有一定降溫，這也符合團隊對政策出台後的市場走勢判斷。

在中原地產首席分析師張大偉看來，北京樓市迎來近年來最大力度優化政策，極大促進樓市回暖，但進入1月後，樓市也將進入傳統的淡季，從維持熱度的可持續效應角度，降低首付等政策後也需要有進一步的跟進舉措，來維繫政策熱度和繼續提振市場信心。

不過由於年末作為房企最後衝刺期，推新及促銷力度有所加大，因此成交的持續回升也可能摻雜這方面的影響。

多位北京項目營銷負責人直言，開發商的花式讓利，推動北京新房市場在年末走高。「臨近年末，很多開發商為了衝刺業績，、推出諸如購房折扣、特價房源、老帶新福利、認購砸金蛋等促銷活動。尤其是特價房源的推出，部分房源折扣力度高達近百萬元，既吸引了購房者的目光，又提升了項目的整體銷量。

張大偉則表示，目前房地產行業面對的並非簡單的資金問題，拿地、銷售、客源、貸款乃至同質化產品競爭都存在壓力。從當前監測的數據來看，多個城市利率均出現了輕微的變化。但當前購房是收入穩定問題，疊加人口結構問題，依然影響房地產市場的穩定。「整體看，未來房地產市場走勢依然看政策，隨着去年12月各種穩樓市政策的出台，市場有望在2024年初再現一定範圍市場的小陽春。」

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責任編輯：袁瑋婧

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