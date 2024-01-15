達沃斯論壇 | 李強：中國會越來越開放 歡迎瑞士企業赴華投資

國務院總理李強赴瑞士參加達沃斯論壇。他表示，中國開放的大門只會越開越大，歡迎更多瑞士企業赴華投資興業。

當地時間14日下午，李強與瑞士聯邦主席阿姆赫德共同乘專列自蘇黎世前往瑞士首都伯爾尼。李強表示，瑞士是最早承認新中國的西方國家之一，兩國友好合作源遠流長。當前中國正以高質量發展全面推進中國式現代化建設，中方願同瑞方加強交流互鑑，深化各領域互利合作，取得更多務實成果。國之交在於民相親，中方願同瑞方以明年兩國建交75周年為契機，擴大地方和人文交流，進一步增進兩國民眾的友好感情和中瑞友誼。

李強指出，過去40多年，瑞士企業深度參與中國改革開放進程，助力中國經濟社會發展，自身也獲得豐厚回報。中國開放的大門只會越開越大，歡迎更多瑞士企業赴華投資興業。

李強：一視同仁支持各類企業發展 營造透明法治環境

阿姆赫德歡迎李強對瑞士進行正式訪問。阿姆赫德向李強介紹了瑞士國情和沿途各州風土人情，表示瑞中兩國人民彼此懷有友好感情，雙方合作歷史悠久，成果豐碩。瑞士很多企業在中國投資發展取得很好業績，願意進一步深耕中國市場。瑞方願和中方一道，加強人文交流，進一步增進兩國人民之間的相互了解和友誼。

雙方就科技創新、綠色發展、文化旅游、冬季運動等交換了看法，一致同意推進相關領域合作。

責任編輯：尹航

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