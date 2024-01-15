內地年輕人興起三無婚禮 行極簡風注重舒適和自由

內地近年開始流行極簡婚禮，新人告別繁雜冗餘的儀式，選擇流程簡單、時間充裕的環節。這種趨勢與年輕人追求個性化、簡約舒適的生活方式息息相關。

所謂極簡婚禮，又稱「三無婚禮」，一般來說是指無車隊、無接親、無伴郎伴娘等形式，而實際上，省略掉的遠不止這三樣，無司儀、無煽情催淚環節、無婚宴，甚至不邀請嘉賓也很常見，核心理念就是四個字——一切從簡。

「我的婚禮就像一個大派對，所有人都玩得很快樂！」去年國慶前，山東姑娘小張和另一半辦了一場無接親、無司儀、無催淚環節的極簡婚禮，收到意想不到的好評。

她認為，沒有接親環節，可以安安靜靜地化妝，新郎可以愜意地和父母或朋友閒聊，也不用擔心婚鬧、錯過吉時等儀式。婚禮現場沒有司儀，全靠自己主持，讓婚禮有更多的自由；無父親交接環節，拒絕煽情催淚片段，也能避免尷尬。

內媒現代快報指，極簡婚禮的流行除了省心、省力以及個性化原因外，還因為有不少年輕人追求「性價比」。

谷雨數據發布的《結婚行業洞察白皮書》顯示，當下年輕人辦一場婚禮的平均花費為17.4萬元人民幣，是新人雙方月均收入的8.8倍，且有42%的新人會在實際花費中超出預算。籌備婚禮的戰線之長，甚至可以拉到5至6個月。婚紗攝影、場地挑選、婚禮策劃等籌備事項，哪一樣也離不開花錢，這對於年輕人來說是一筆不小的負擔。

「我今年5月舉行婚禮，只邀請親近的親戚朋友，人數也就只有20人左右。不要接親、不要伴郎伴娘，也不要婚車，主打就是一個省心、省力、省錢。」南京的于女士指，辦婚禮向來就是一件豐儉由人的事情，從一開始她就決定要花小錢辦大事。

對於婚禮上的條條框框，年輕人早有不滿。後浪研究所發布的《2023年輕人理想婚禮報告》顯示，無論男女，都認為「堵門遊戲」是最沒必要的婚禮環節，賓客遊戲和給賓客敬酒也進入五成男生心中的黑名單。

與之相反的是，小而美的婚禮受到青睞，超半數的年輕人希望策劃一場屬於自己的婚禮，超六成的年輕人想打造一場輕鬆的婚禮，半數年輕人追求簡約的婚禮氛圍。

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責任編輯：易燕丹

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