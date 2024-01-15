【神州快訊】粵港澳大灣區企業家聯盟東盟三國分會成立

▲ 粵港澳大灣區企業家聯盟東盟三國分會成立儀式

粵港澳大灣區企業家聯盟東盟三國的4個分會，於12日在越南胡志明市正式成立。全國政協常委、粵港澳大灣區企業家聯盟主席、香港-越南商會創會會長、香港新華集團主席蔡冠深博士表示，這是聯盟走向東盟以及海外的里程碑，充分體現出粵港澳大灣區作為中國經濟最活躍的地區，對助力灣區建設，聯通中外的努力。他指出，香港貿易發展局的一項最新調查顯示，八成半以上的大灣區企業有意在未來三年維持或增加在東盟的業務，其中尤其以越南為首選，充分預示了粵港澳大灣區與東盟企業家的交流合作，將在新的一年中高速成長。

大灣區與東盟企業合作 中高速成長

粵港澳大灣區企業家聯盟的越南春茗和越南胡志明、河內，柬埔寨金邊以及馬來西亞吉隆坡4個分會成立儀式日前在胡志明市舉行。本次活動亦獲評為胡志明市2024年促進國際貿易交流合作領域的第一個標誌性活動。

蔡冠深在致歡迎詞中介紹，粵港澳大灣區在中國對內對外雙循環發展新格局中扮演着舉足輕重的角色。2022年，粵港澳大灣區與東盟的貿易額達1.4兆美元，年增11.8%，佔大灣區外貿總額的22.6%。此外，大灣區對東盟的直接投資飆升至179億美元，年增13.1%。這在全球經濟低迷的大背景下，是十分難得和亮麗的成就。

他期望粵港澳大灣區企業家聯盟這次成立的東盟三個國4市分會，能大大促進大灣區和東盟的人員往來和資訊、資源共享，從而為粵港澳大灣區以及整個中國和東盟國家的共同繁榮進步，做出新的貢獻。

未来舉辦更多商貿活動 主題涵蓋新興領域

香港駐新加坡經濟貿易辦事處處長馮浩然分享了香港作為大灣區重要城市之一的優勢，他強調，香港已經重新出發，充滿活力，是亞洲企業籌集資金的最佳平台，全球企業都可以在同一個地方獲得大陸和國際資本。

胡志明市投資貿易促進中心副總經理高氏飛雲介紹，目前有超過122個國家和地區投資胡志明，其中廣東和香港是主要投資者。粵港澳大灣區企業聯盟執行副主席、新華集團東盟區域總裁蔡卓思在致詞中透露，聯盟將在東盟舉辦更多有關商貿對接合作的活動，主題涵蓋雙方關注的新興領域，如：科技、創新、物流、金融服務、製造和基礎建設發展等。

簽署合作備忘錄 加強商協會友好合作

儀式上，粵港澳大灣區企業家聯盟同時與越南青年企業家協會、越南香港商會、越南粵商會、中國商協會胡志明市分會、越南馬來西亞商會、越南馬來西亞商會等5個商協會簽署合作備忘錄，以加強聯盟與越南本地商協會友好合作，促進會員企業間的雙向合作與交流。新華集團分別與越南京北都市發展總公司和NAFOODS集團簽署合作框架協議，雙方同意在越南能源、貿易、房地產、工業和城市房地產等重要領域加強合作，落實計劃。

（特約）