習近平《求是》撰文：壯大台灣愛國力量 推進「完全統一」

中共總書記習近平在明天（16日）出版的《求是》雜誌發表有關統一戰線工作的文章，強調必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心，以及貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對「台獨」分裂行徑，推進祖國完全統一。

新華社報道，習近平在《求是》將發表的文章，題為《完整、準確、全面貫徹落實關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想》。

確保「一國兩制」行穩致遠

文章強調，「統一戰線」是中國共產黨總路線、總政策的重要組成部分，在不同歷史時期發揮了重要作用。

他將加強和改進統戰工作概括為12個方面。其中第9點中提到，必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用。發展壯大「愛國愛港、愛國愛澳」力量，維護香港、澳門長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

對台灣方面，則是「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂行徑，推進祖國完全統一」。

對於不同民族和信仰群體，文章提到：要推動各民族堅定對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的高度認同；堅持「宗教中國化」方向。

此外，文章指要做好黨外知識分子工作，充分尊重是前提，加強引導是關鍵，「發揮作用是目的」。

習近平也談到民營企業。他說，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長是重大經濟問題，「也是重大政治問題」。要促進民營經濟高質量發展，引導非公有制經濟人士做「合格的」中國特色社會主義事業建設者。

責任編輯：蒯宇澄

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