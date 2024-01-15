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李強唔瑞士聯邦主席 中方將給瑞士單方面免簽

國情動向 20:28 2024/01/15

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赴瑞士出席達沃斯論壇的總理李強當地時間15日上午與瑞士聯邦主席阿姆赫德舉行會談。官媒公佈，中方將給予瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

新華社公佈，李強指出，中方願同瑞方繼續密切高層交往，更好發揮兩國政府間對話合作機制作用，加快重啟各層級各領域往來。雙方要發掘更多利益契合點，加強自貿、海關等領域合作，培育壯大綠色、金融、數字經濟等合作新增長點，推動兩國經貿合作提質升級。

李強表示，希望瑞方繼續為在瑞中資企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。中方願同瑞方加強文物、教育、青年、體育等領域合作。雙方要密切在聯合國等多邊機制內的溝通協調，加強在互聯互通基礎設施融資、國際發展援助、應對氣候變化等領域合作，共同為世界和平與發展事業作出積極貢獻。

瑞士聯邦主席阿姆赫德和瑞士聯邦委員兼經濟、教研部長帕姆蘭表示，瑞方願同中方繼續推進高質量雙邊對話，深化經貿、教育、金融、科技、人文等領域交流合作，共同應對氣候變化、公共衛生、網絡安全等全球性挑戰，推動瑞中創新戰略伙伴關係在龍年取得更大發展。

雙方宣布完成中瑞自貿協定升級聯合可研，一致同意支持盡快啟動正式升級談判，今年年內舉行新一輪中瑞外長級戰略對話、金融工作組會議、能源工作組會議、教育政策對話、安理會事務磋商，以明年兩國建交75周年為契機加強人文交流。

另外，中方將給予瑞方單方面免簽待遇，瑞方也將為中國公民和赴瑞投資的中國企業提供更多簽證便利。

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責任編輯：尹航

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